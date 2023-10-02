狂毆施虐糖尿病友17天致死！莽男判刑9年定讞

鄭男毆打糖尿病病友的郭姓友人致死，最高法院維持二審見解，依傷害致死罪鄭男9年徒刑定讞。（資料照）

2023/10/02 11:31

〔記者溫于德／台北報導〕新竹鄭男前年讓糖尿病病友的郭姓友人住進租屋處，卻狂毆對方17天，鮮血甚至飛濺天花板，最終導致郭男死亡。一審依傷害致死罪鄭男10年徒刑，二審酌減改判9年，最高法院駁回上訴定讞。

鄭男是在前年6月同意郭男住進他的租屋處，卻看郭男不順眼，同年7月14日起連續17天施虐，就連糖尿病用藥已吃完，鄭也拒絕讓郭吃消炎藥、喝水、吃麵等。

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檢警進一步查出，鄭男曾火大拿電線或徒手打郭的頭、胸等處，致右耳挫裂組織壞死、頭部皮下組織大面積出血、多根肋骨骨折等，血跡甚至噴到牆壁、衣櫃、天花板。

期間，鄭又發現郭無法控制大小便，將對方移到浴室，刻意錄影說：「都是屎，我也不知道怎麼做……，我朋友做到這樣，不然你們跟我說好了。」

後來郭男於同月30日敗血性肺栓塞死亡，鄭男見狀才請管理員叫救護車，假意急救。但救護人員發覺郭男身體冰冷、手腳僵直，研判死亡多時。

鄭男到案辯稱，郭男是自己跌倒受傷，但檢方依證據認定是遭鄭男施暴而死，依殺人罪起訴。

一審新竹地院認為，鄭男明知郭男是糖尿病患者，竟持續毆打成傷，且未及時送醫導致死亡，惡性重大，也未和被害人家屬和解賠償，依傷害致死罪判刑10年。

鄭男上訴僅承認犯傷害罪。二審高等法院依據法醫研究所鑑定，認定郭男部分傷勢可能是自摔或急救造成，酌減改判鄭男9年徒刑。最高法院駁回上訴確定。

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