為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

電信詐騙3年暴增至3倍 蔡清祥：修法、補充人力雙管齊下打詐

法務部長蔡清祥表示，法務部已從法制面修法、增加檢察官辦案人力、補充檢察官助理等方面，加強打詐效能。（記者方賓照攝）

法務部長蔡清祥表示，法務部已從法制面修法、增加檢察官辦案人力、補充檢察官助理等方面，加強打詐效能。（記者方賓照攝）

2023/10/02 11:12

〔記者楊國文／台北報導〕詐騙案件暴增，衝擊各地檢署辦案能量，法務部長蔡清祥今在立院表示，電信詐騙案2022年較2019年成長360%，法務部已從法制面修法、增加檢察官辦案人力、補充檢察官助理等方面，加強打詐效能，蔡清祥也指出，面對新興詐騙手法不斷翻新，如近來投資詐騙手法一再出現，呼籲民眾應多加查證，以免受騙。

立法院司法及法制委員會針對詐騙案暴增，而檢察人力不足一事，今天邀請法務部長蔡清祥進行專題報告並備詢。

蔡清祥指出，由於新犯罪類型增加，使得全國各檢察機關案件新收件數明顯逐年成長，2019年至2022年新收偵字、他字、相字案件數依序為587062件、615375件、643940件、761186件，而今年1至8月即多達570590件之多。

值得注意的是，這些年來全國新收電信詐欺案件數明顯暴增，2019年至2022年案件數分別為34947、50239、85279、160799，2022年已較2019年成長360%，增幅驚人，另外統計今年1至8月共有152244件，估計全年可能逼近20萬件之多。

至於新收電信詐欺案件數占全國新收案件數比率，亦呈現逐年攀升情形，2019年至2022年依序5.95%、8.16%、13.24%、21.12%，統計今年1至8月止已達到26.68%。

法務部報告也指出，對照電信詐騙案件快速增加，各檢察機關的檢察官缺額仍居高不下，2019年至今年為止，檢察官缺額分別為110人、82人、96人、109人、101人之多，而且檢察官離退人數也居高不下，據法務部統計，2021、2022年離退及轉任法官的檢察官人數分別為49人、58人，今年至今已達50人，離退率約3%至4%。

法務部為因應檢察人力恐有不足情形，首先，已向行政院積極爭取增補人力，如行政院已核准2022年增加215人，其中檢察官30人、檢察事務官95人，今年將增加120人，其中檢察官10人、檢察事務官67人，另採取檢察官多元進用措施，即遴選優秀律師、檢察事務官擔任檢察官、借調軍法官辦理檢察事務官業務等。

此外，也採行落實一、二審檢察官輪調制度，活化一、二審人力交流，提升檢察官辦案效能等方面著手。

法務部強調，因應電信詐欺案件過多，造成基層檢察官案件負荷超載情形，已從法制面等方面著手，例如，考量任意提供他人帳戶供詐騙集團使用的幫助詐欺犯罪急遽成長，是造成電信網路詐欺案件數量增多的原因，法務部提出洗錢防制法增訂收集帳戶罪、無故提供他人帳戶罪，今年5月已獲立院三讀通過，6月14日經總統公佈；此外，為提高懲詐效率，各地檢署進用檢察官助理等措施。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
打擊跨國人口販運 內政部舉辦國際工作坊邀各國專家參與
2023/09/06 12:18

打擊跨國人口販運 內政部舉辦國際工作坊邀各國專家參與
中國3男「不會打字」遭緬甸詐騙集團拒收 回國下場悽慘
2023/08/15 13:14

中國3男「不會打字」遭緬甸詐騙集團拒收 回國下場悽慘

臺灣體操亞運獲佳績 華南金控及銀行頒發獎金
自由日日shoot》偷渡遇浪翻覆？船長丟包？疑中國船載14越工 全船亡
2023/03/30 05:30

自由日日shoot》偷渡遇浪翻覆？船長丟包？疑中國船載14越工 全船亡
自由日日shoot》越南偷渡熱線 先到中國再坐船來台／越南移工在台失聯 高達5萬多居首
2023/03/30 05:30

自由日日shoot》越南偷渡熱線 先到中國再坐船來台／越南移工在台失聯 高達5萬多居首
自由日日shoot》偷渡圈︰台灣治安好重人權 是移工首選
2023/03/30 05:30

自由日日shoot》偷渡圈︰台灣治安好重人權 是移工首選
自由日日shoot》蔡清祥：查有無人口販運
2023/03/30 05:30

自由日日shoot》蔡清祥：查有無人口販運
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播