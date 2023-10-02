電信詐騙3年暴增至3倍 蔡清祥：修法、補充人力雙管齊下打詐

法務部長蔡清祥表示，法務部已從法制面修法、增加檢察官辦案人力、補充檢察官助理等方面，加強打詐效能。（記者方賓照攝）

2023/10/02 11:12

〔記者楊國文／台北報導〕詐騙案件暴增，衝擊各地檢署辦案能量，法務部長蔡清祥今在立院表示，電信詐騙案2022年較2019年成長360%，法務部已從法制面修法、增加檢察官辦案人力、補充檢察官助理等方面，加強打詐效能，蔡清祥也指出，面對新興詐騙手法不斷翻新，如近來投資詐騙手法一再出現，呼籲民眾應多加查證，以免受騙。

立法院司法及法制委員會針對詐騙案暴增，而檢察人力不足一事，今天邀請法務部長蔡清祥進行專題報告並備詢。

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蔡清祥指出，由於新犯罪類型增加，使得全國各檢察機關案件新收件數明顯逐年成長，2019年至2022年新收偵字、他字、相字案件數依序為587062件、615375件、643940件、761186件，而今年1至8月即多達570590件之多。

值得注意的是，這些年來全國新收電信詐欺案件數明顯暴增，2019年至2022年案件數分別為34947、50239、85279、160799，2022年已較2019年成長360%，增幅驚人，另外統計今年1至8月共有152244件，估計全年可能逼近20萬件之多。

至於新收電信詐欺案件數占全國新收案件數比率，亦呈現逐年攀升情形，2019年至2022年依序5.95%、8.16%、13.24%、21.12%，統計今年1至8月止已達到26.68%。

法務部報告也指出，對照電信詐騙案件快速增加，各檢察機關的檢察官缺額仍居高不下，2019年至今年為止，檢察官缺額分別為110人、82人、96人、109人、101人之多，而且檢察官離退人數也居高不下，據法務部統計，2021、2022年離退及轉任法官的檢察官人數分別為49人、58人，今年至今已達50人，離退率約3%至4%。

法務部為因應檢察人力恐有不足情形，首先，已向行政院積極爭取增補人力，如行政院已核准2022年增加215人，其中檢察官30人、檢察事務官95人，今年將增加120人，其中檢察官10人、檢察事務官67人，另採取檢察官多元進用措施，即遴選優秀律師、檢察事務官擔任檢察官、借調軍法官辦理檢察事務官業務等。

此外，也採行落實一、二審檢察官輪調制度，活化一、二審人力交流，提升檢察官辦案效能等方面著手。

法務部強調，因應電信詐欺案件過多，造成基層檢察官案件負荷超載情形，已從法制面等方面著手，例如，考量任意提供他人帳戶供詐騙集團使用的幫助詐欺犯罪急遽成長，是造成電信網路詐欺案件數量增多的原因，法務部提出洗錢防制法增訂收集帳戶罪、無故提供他人帳戶罪，今年5月已獲立院三讀通過，6月14日經總統公佈；此外，為提高懲詐效率，各地檢署進用檢察官助理等措施。

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