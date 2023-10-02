潛艦國造案賣國洩密疑雲 蔡清祥：檢方今分案偵辦

潛造國造案傳出洩密疑雲，法務部長蔡清祥今在立院表示，檢方今會分案偵辦。（記者方賓照攝）

2023/10/02 10:51

〔記者楊國文／台北報導〕潛艦國造案驚爆疑有「賣國」、洩密疑雲，引起國人高度關注，法務部長蔡清祥今上午在立法院受訪指出，日前傳出相關訊息後，高檢署、調查局即進行瞭解中，高檢署稱檢方今天會分案偵辦。

立法院司法及法制委員會針對詐騙案暴增，而檢察人力不足一事，今天邀請法務部長蔡清祥進行專題報告並備詢。

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立委鄭運鵬針對近日眾所矚目的潛艦國造案質詢指出，國造潛艦召集人黃曙光上週公開指控，有一立委對潛艦國造「一直在搞」，且有軍火商向中國洩密，前海軍顧問郭璽則點名國民黨立委馬文君將潛艦機密資料交付外國，指控已經非常具體，馬文君則控告郭加重誹謗，據稱，郭也要對馬提告，不過，都僅止於妨害名譽範圍，此事牽涉是否涉及國安法、洩密等犯罪，備受矚目，檢調單位應主動偵辦才對，目前，檢調是否已介入偵辦？

蔡清祥表示，上週此案媒體報導後，高檢署、調查局已開始蒐集資料，進行瞭解中，因中秋節放假關係，今天正式上班後就會有進一步偵辦動作，「高檢署已告訴我，今天會分案」，如果案件涉及國防秘密，這是二審管轄，高檢署本於職權就會處理。至於當事人向地檢署提告妨害名譽，則由相關地檢署依職權處理。

委員會會前，媒體詢問，被前海軍顧問郭璽指涉入潛艦國造案的馬文君，具現任立委身份，且立院目前開議中，若檢調採取偵辦行動有無顧慮？蔡清祥表示，檢調單位偵辦任何刑事案件，從不考慮身分、地位、黨派，都會依法辦理。

另外，媒體追問，馬文君曾指出今年一月，曾送潛艦國造案相關錄音檔給檢調單位，蔡清祥表示，會請高檢署進一步了解，是否真的有收到相關資料，檢調若收到相關資料，他相信一定會依法處理。

馬文君針對郭璽指控她外洩艦國造資料，日前已向南投地檢署提告郭涉加重誹謗，據了解，郭璽指出，今天將到北檢按鈴控告馬。

立委鄭運鵬今在立院表示，潛艦國造案傳出疑似洩密，備受關注，主張檢方應主動分案偵辦。（記者楊國文攝）

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