為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

黃曙光爆潛艦國造遭洩密 高檢署分案朝「外患罪」調查

國造潛艦召集人黃曙光指控，有立委阻撓潛艦國造，且有軍火商向中共洩密。圖為潛艦國造原型艦「海鯤軍艦」。（資料照）

國造潛艦召集人黃曙光指控，有立委阻撓潛艦國造，且有軍火商向中共洩密。圖為潛艦國造原型艦「海鯤軍艦」。（資料照）

2023/10/02 10:40

〔記者錢利忠／台北報導〕國造潛艦召集人黃曙光指控，有一位立委針對潛艦國造「一直在搞」，且有軍火商向中共洩密；前海軍顧問郭璽則點名國民黨立委馬文君將機密資料傳到國外。黃驚爆軍火商洩密引發軒然大波，高等檢察署今表示，已正式分他字案進行調查。據了解，全案將朝「外患罪」方向釐清疑點。

黃曙光日前向媒體透露，指外購潛艦「紅區」關鍵裝備時，有立委一直從中作梗，甚至有軍火商因沒有標到案子，資料直接丟給中共大使館，讓中共去施壓出售國家，消息曝光後輿論譁然。

馬文君則嗆聲黃曙光：「少來這套！你不點名，我不會對號入座，但你若點名我，我必告你！該怎麼監督造艦？我不會放水，該怎麼審議預算，我不會憂讒畏譏，也勸你回到正道來，用原型艦的各項測試成果，數據報告，來爭取合理編列後續預算。」

針對黃曙光的言論，民進黨立委鄭運鵬也透過臉書表示，這是高階指揮官的公開談話，而非假新聞，他認為黃曙光的公開談話，對台灣的國防自主是一個正面的里程碑，但講出來就要負責，不能「船過水無痕」，在法律上，洩漏國防機密涉及國家安全法、國家機密保護法；在政治上，涉及國人對立委的信任、國際盟友對協助台灣建軍整備的信任，每個面向都是大事。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
自由廣場》潛艦洩密疑雲 加重誹謗罪無法還原真實
2023/10/02 05:30

自由廣場》潛艦洩密疑雲 加重誹謗罪無法還原真實
郭璽稱握洩密人、物證 促馬文君辭立委 潛艦國造洩密疑雲 郭今告馬加重誹謗
2023/10/02 05:30

郭璽稱握洩密人、物證 促馬文君辭立委 潛艦國造洩密疑雲 郭今告馬加重誹謗

臺灣體操亞運獲佳績 華南金控及銀行頒發獎金
郭璽：馬文君潛艦留底稿 外國人想看「斗內」就好
2023/10/01 14:58

郭璽：馬文君潛艦留底稿 外國人想看「斗內」就好
為潛艦國造任海軍、台船「顧問」 郭璽：自豪幫國家做很多事
2023/10/01 06:13

為潛艦國造任海軍、台船「顧問」 郭璽：自豪幫國家做很多事
潛艦國造洩密疑雲》告郭璽誹謗 馬文君：選舉年諜影幢幢 綠營老套路
2023/10/01 05:30

潛艦國造洩密疑雲》告郭璽誹謗 馬文君：選舉年諜影幢幢 綠營老套路
馬文君嗆黃曙光：用郭璽當打手
2023/09/30 05:30

馬文君嗆黃曙光：用郭璽當打手
郭璽點名她阻撓我國造潛艦 馬文君反擊：黃曙光用郭當打手
2023/09/29 12:53

郭璽點名她阻撓我國造潛艦 馬文君反擊：黃曙光用郭當打手
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播