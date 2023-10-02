黃曙光爆潛艦國造遭洩密 高檢署分案朝「外患罪」調查

國造潛艦召集人黃曙光指控，有立委阻撓潛艦國造，且有軍火商向中共洩密。圖為潛艦國造原型艦「海鯤軍艦」。（資料照）

2023/10/02 10:40

〔記者錢利忠／台北報導〕國造潛艦召集人黃曙光指控，有一位立委針對潛艦國造「一直在搞」，且有軍火商向中共洩密；前海軍顧問郭璽則點名國民黨立委馬文君將機密資料傳到國外。黃驚爆軍火商洩密引發軒然大波，高等檢察署今表示，已正式分他字案進行調查。據了解，全案將朝「外患罪」方向釐清疑點。

黃曙光日前向媒體透露，指外購潛艦「紅區」關鍵裝備時，有立委一直從中作梗，甚至有軍火商因沒有標到案子，資料直接丟給中共大使館，讓中共去施壓出售國家，消息曝光後輿論譁然。

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馬文君則嗆聲黃曙光：「少來這套！你不點名，我不會對號入座，但你若點名我，我必告你！該怎麼監督造艦？我不會放水，該怎麼審議預算，我不會憂讒畏譏，也勸你回到正道來，用原型艦的各項測試成果，數據報告，來爭取合理編列後續預算。」

針對黃曙光的言論，民進黨立委鄭運鵬也透過臉書表示，這是高階指揮官的公開談話，而非假新聞，他認為黃曙光的公開談話，對台灣的國防自主是一個正面的里程碑，但講出來就要負責，不能「船過水無痕」，在法律上，洩漏國防機密涉及國家安全法、國家機密保護法；在政治上，涉及國人對立委的信任、國際盟友對協助台灣建軍整備的信任，每個面向都是大事。

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