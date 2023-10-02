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首頁　>　社會

稱見父最後一面求交保 製毒美藉英文老師仍延押

美籍林姓英文老師等人涉嫌製毒落網後被羈押，聲請交保遭駁，並被高雄高分院裁定延長羈押。（記者鮑建信攝）

美籍林姓英文老師等人涉嫌製毒落網後被羈押，聲請交保遭駁，並被高雄高分院裁定延長羈押。（記者鮑建信攝）

2023/10/02 07:07

〔記者鮑建信／高雄報導〕林姓美籍英文老師來台30多年，夥同羅姓、陳姓男子等人，涉嫌製造甲基安非他命，被重判7年半至11不等徒刑，林男以其父病危，請求交保視訊見最後一面，均被高等法院高雄分院以仍有逃亡之虞駁回裁定即日起延押2個月。

判決書指出，林姓、羅姓、陳姓和鄭姓男子（原審判刑確定）等4人，自2022年2月間起，共謀製造第2級毒品甲基安非他命，1、2審均判處林徒刑11年，羅、陳2人認罪，分別判處徒刑8年、7年6月，均可上訴。

由於羈押期限將屆，羅、陳辯稱，先前犯案都有如期執行，又無資金、人力、場所、器具等再製毒，更無逃亡、反覆實施之虞，請求交保；林男辯稱，在台灣生活30幾年，國外已無人可接應生活，沒有逃亡之虞，並請法官考量其父即將病逝，讓他具保外出與父親「視訊」見最後1面，他願意定期報到或配戴電子腳鐐。

合議庭法官調查，林等人所犯為最輕本5年以上之重罪，並被判處7年6月至11年不等徒刑，而林為外籍人士，相較於一般國人，逃亡之可能性及動機較大，故均有相當理由足認被告3人有逃亡之虞。

此外，羅、陳曾犯製造毒品罪，更有再犯之虞，因此駁回3人交保聲請，並裁定即日起延長羈押2個月。

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