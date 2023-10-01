4惡煞當街把他砍到重傷 落網聲稱「行車糾紛」

大同分局展開追查。（資料照）

2023/10/01 19:56

〔記者王冠仁／台北報導〕33歲吳姓男子行走在台北市承德路上要去開車，他才剛坐上駕駛座，忽然有4名手持開山刀的惡煞現身，不由分說一陣猛砍，他因傷重性命垂危，目前仍在加護病房中救治。警方展開追查，鎖定21歲陳姓男子等4嫌，正當警方要前往逮人時，陳等4人卻主動到案，還說犯案動機是因為行車糾紛。

警方調查，吳姓男子在9月27日凌晨2時許離開台北市承德路三段附近的住家，要前往停車處開車，但他剛坐上駕駛座，就忽然被4名持刀惡煞攻擊，他舉手奮力抵抗，但仍被砍到性命垂危，車內血跡斑斑。轄區警方獲報趕到，先協助救護人員將吳送醫救治，同時調閱周邊監視器畫面、在現場採證展開追查。

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警方透過4名惡煞前來的動線，透過車籍資料，陸續鎖定涉案4人分別為21歲陳男、23歲陳男、24歲王男與曾男。正當警方要前往4嫌落腳處逮人時，4嫌忽然在28日主動到案。

據了解，21歲陳嫌等人到案後聲稱，會對吳動手是因為之前在路上與他發生行車糾紛，他心生不滿，才找來朋友幫忙助陣，要給吳一個教訓。

警方說，由於4嫌精準掌握吳的行蹤，警方懷疑當時4嫌有派人跟蹤吳；此外，4嫌中多有幫派背景，雙方可能早有嫌隙，全案不排除是幫派尋仇。由於目前吳仍在插管，無法製作筆錄，警方於是先將4嫌依殺人未遂罪嫌送辦，同時進一步釐清內情。

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