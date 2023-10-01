中秋聚餐酒酣 台南市區4天逮14件酒駕、2乘客遭連坐

南市二分局警方在中秋連假對轄區展開對酒駕的取締勤務。（警方提供）

2023/10/01 18:34

〔記者王俊忠／台南報導〕中秋連假是民眾團圓享用佳餚與美酒時機，台南市警局於中秋前已宣示中秋期間會加強取締酒駕。南市二分局警方表示，從9月28日至10月1日共取締14件酒後駕車（含同車乘客2件2人）、改裝噪音車有8件，展現對酒駕零容忍的執法決心。

市警二分局統計，中秋期間4天取締酒駕有14件14人，其中9件9人是超標、依公共危險罪嫌移送；而與酒駕者同車的乘客則有2件2人遭連坐告發。

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中秋連假期間，台南警方在易發生酒駕違規及肇事的路段、時段，提高執法密度及強度並針對售酒餐廳、小吃部、KTV等公共場所，加強宣導「代客駕車」、「指定駕駛」、「勿酒後駕車」等防範措施，在強力執法同時進行全面性宣導；並針對改裝（噪音）車嚴加稽查取締及通報召檢，展現執法決心。

9月28日至10月1日期間，南市中西區轄區的二分局警方共計取締酒後駕車14件14人（其中與酒駕者同車乘客有2件2人）；取締及通報改裝噪音車8件。

南市警二分局強調，取締酒駕「零容忍」，民眾切勿有僥倖心理，呼籲汽機車所有人及同車乘客應善盡勸阻飲酒者駕車的責任，依現行道路交通管理處罰條例，明定車輛駕駛被驗出酒駕，年滿18歲的同車乘客處600元至3000元罰鍰，新法修正後，罰鍰提高到6000元以上至15000元以下罰鍰；另同車乘客為車主，則與酒駕的駕駛人同受酒駕罰則1.5萬元至12萬元、吊扣牌照3個月，新法修正後為吊扣牌照2年，警方會持續嚴正執法，防制酒駕事故發生。

警方表示，酒後駕車不僅是全民公敵，亦是警方交通執法工作的重中之重，為能有效貫徹酒駕零容忍政策，將滾動統計分析各酒肇路段，持續取締精準執法；另對於大型車輛違規及併排停車，也是執法取締重點，以達「交通雙安（安全、安寧）」的目標。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

南市二分局警方在中秋連假對轄區展開對酒駕的取締勤務。（警方提供）

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