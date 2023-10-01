小黃運將尿急違停打傷住戶 判雇主須連帶賠償

謝姓計程車司機因尿急違停被住戶撞見，雙方起口角，謝男竟打傷住戶，高院判台灣大車隊、謝男須連帶賠償12萬多元確定。（記者楊國文攝）

2023/10/01 18:30

〔記者楊國文／台北報導〕台灣大車隊謝姓計程車運將因尿急，3年前將小黃違停在北市北投區一處巷口前，被居民羅姓男子撞見謝男在住處門口旁隨地小便，出言制止並揚言檢舉違停，遭謝打傷，羅男不滿提告，並對謝、台灣大車隊求償，謝被依傷害罪判刑2月定讞；民事部份，台灣大車隊主張與謝無僱用關係，且肢體衝突是因謝隨地便溺遭羅訓斥而起，無連帶賠償責任，但高等法院不採信，判台灣大車隊、謝應連帶賠償12萬8063元確定。

檢方調查，穿著台灣大車隊制服的謝姓計程車運將，2020年7月11日下午因尿急將其小黃違停在台北市北投區光明路一處巷口附近，當地居民羅男發覺謝男在其住處門口旁隨地小便，出言制止，揚言欲檢舉其違停，2人發生爭吵。

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謝男爆怒，返回小黃車上取出高爾夫球桿朝羅男右手猛力揮擊，並壓制在地毆打，造成他右手無名指骨折、左手等多處擦、挫傷。

羅男提告謝男涉傷害罪，並附帶民事賠償，主張謝男接受台灣大車隊派遣而提供載客服務，雙方具有指揮監督關係，要求台灣大車隊、羅男連帶賠償醫療費、精神慰撫金等37萬8063元。

刑事部份，羅男坦承犯行，被依傷害罪判刑2月徒刑，可易科罰金６萬元定讞。

民事求償方面，羅男未出庭應訊；台灣大車隊主張，事發後第2天謝男退隊後，已非台灣大車隊的隊員，且當時羅男駕駛的計程車並非台灣大車隊所有，只是為符合計程車客運業申請核准經營辦法等規定，而於車輛標示委託提供車輛派遣的公司，羅男不受台灣大車隊監督，無連帶賠償責任。

士林地院審理為，謝男接受台灣大車隊派遣而提供載客服務，台灣大車隊也因此獲取相當利潤，雙方存在指揮監督關係，依民法第188條規定，台灣大車隊應負起連帶賠償責任，判羅男、車隊應連帶賠償精神慰撫金5萬元、醫療等費用7萬8063元，共12萬8063元。

羅男未上訴，台灣大車隊不服，上訴高等法院指稱，事故發生原因是謝男隨地便溺遭男訴斥，雙方發生口角而衍生肢體衝突，與謝男執行職務無關，台灣大車隊應無連帶賠償責任。

不過，高院採一審相同見解，認為依現場錄影光碟，可證明謝男當時身穿台灣大車隊制服、車頂有該車隊字樣的燈罩，乃處於可提供載車服務的執行業務中，而且謝男每趟派遣任務成功須支付10元給台灣大車隊，另外雙方契約規定駕駛人應參加派遣車隊舉辦的講習課程，認定謝男受到台灣大車隊的指揮監督，應負連帶賠償責任，仍判應連帶賠償羅男12萬8063元確定。

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