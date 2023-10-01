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華航修護工廠企業工會釋憲成功 可登記申請工會

華航修護工廠企業工會不服被勞部動撤銷工會登記，聲請釋憲，憲法法庭判工會法施行細則違憲，最高行政法院日前自為判決，廢棄原判決，判華航修護工廠企業工會勝訴確定。（記者楊國文攝）

華航修護工廠企業工會不服被勞部動撤銷工會登記，聲請釋憲，憲法法庭判工會法施行細則違憲，最高行政法院日前自為判決，廢棄原判決，判華航修護工廠企業工會勝訴確定。（記者楊國文攝）

2023/10/01 17:51

〔記者楊國文／台北報導〕華航修護工廠企業工會向桃園縣（桃園市府前身）政府申請工會獲准，但被勞動部認定不符工會法施行細則，不准設立工會，提告敗訴後聲請釋憲，憲法法庭今年5月判決工會法施行細則違憲，全案發回法院審理。最高行政法院日前自為判決，廢棄原判決，判華航修護工廠企業工會勝訴確定。

華航員工朱梅雪等32人，於2014年9月向當時桃園縣政府申請登記成立華航修護工廠企業工會獲准，獲核發登記證書，但華航企業工會不服，提起訴願。

勞動部在2016年撤銷原處分發回桃園縣政府，要求2個月內另為適法的處分。朱梅雪等人不服，提起行政訴訟，請求行政法院撤銷勞動部的決定。

不過，最高行政法院認定，華航修護廠區或修護工廠就其工作場所範圍內，未設有獨立人事、也沒有符合編列、執行預算及單獨設立會計單位，不符合工會法施行細則要件，判決駁回確定。華航修護工廠企業工會不服，向憲法法庭聲請憲法裁判。

憲法法庭認為，工會法施行細則關於「廠場」是指獨立人事及預算會計等，要符合「廠場」才能成立工會，此規定違反憲法的法律保留原則，2年後失其效力。至於原案件則發回最高行政法院審理。

最高行政法院參考憲法法庭判決意旨，審酌華航修護工廠企業工會請求廢棄原判決，以及撤銷勞動部訴願決定，為有理由，日前自為判決，將原判決廢棄，訴願決定亦撤銷，判華航修護工廠企業工會勝訴確定。#

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