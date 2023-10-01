六輕北堤外灘地尋「野味」易受困沙洲 岸巡隊當守護天使

濁水溪出海口麥寮六輕北堤外灘地廣闊，生態豐富，許多民眾前往挖貝類。（記者黃淑莉攝）

2023/10/01 16:41

〔記者黃淑莉／雲林報導〕濁水溪出海口六輕北堤外灘地有豐富的白蛤、赤嘴、西施舌等貝類，是在地民眾尋野味貼補家用的祕境，這幾年經網友分享，每到假日就湧入大量人群，但因該地海岸地形屬包圍型海域，不少民眾挖到忘我，發現腳下有水時已受困沙洲危及生命安全，避免發生憾事，海巡署中部分署第四岸巡隊許厝寮安檢所成員在漲潮前3、4小時即透過廣播或人員勸離，遊客對此貼心舉動讚許是岸巡守護天使。

六輕北堤外灘地幅員遼闊，生態又豐富，平日就可見民眾在灘地上挖貝類，一會兒功夫就收獲一大袋，連續3天中秋節連假每天都湧入數百人次，堤防停了上百輛汽、機車。

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許厝寮安檢所所長柯振中指出，過去曾發生多起民眾因挖貝類受困沙洲事件，幸經安檢所即時救援，統計發現受困者以首次造訪遊客居多，因此向上級爭取在港區設置潮汐時間告示牌，另安檢所值勤人員遇有遊客要進入灘地也都會特別提醒注意漲潮時間及安全。

柯振中表示，濁水溪出海口因地形關係，漲潮時海水從岸際開始向海上包圍，不像大家一般認知海水是從外海慢慢向岸際漲上來，屬包圍型海域，發現海水漲至腳踝時，四周就已是一片汪洋，加上灘地有很多坑洞、溝床，海水淹沒根本分辨不清，亂走動更危險。

柯振中說，避免有遊客受困沙洲發生憾事，為確保所有人都能平安，安檢所值勤人員在漲滿潮的前3、4小時即透過廣播、人員勸離等方式提醒遊客，甚至要走到好幾公里外，若遇有緊急受困就和同仁駕駛沙灘車下海將受困的民眾帶上岸，看到大家平安，辛苦也是很值得。

柯振中提醒，北堤外灘地腹地寬廣，入夜也有民眾前往，夜間視野不佳，即使有戴頭燈發生危及時也很難找到正確位置，夜間最好不要來水域遊憩。

濁水溪出海口麥寮六輕北堤外灘地廣闊，生態豐富，許多民眾前往挖貝類，遇假日堤防停滿車輛。（記者黃淑莉攝）

海巡署中部分署第四岸巡隊許厝寮安檢所所長柯振中提醒，濁水溪出海口灘地廣閣，加上地形為包圍型海域，民眾前往挖貝類一定要留意漲潮時間，確保安全。（記者黃淑莉攝）

濁水溪出海口麥寮六輕北堤外灘地廣闊，生態豐富，許多民眾前往挖貝類，因地形屬包圍式海域，漲潮時危險高，幸好有海巡署中部分署第四岸巡隊許厝寮安檢所一群守護天使保護民眾安全。（記者黃淑莉攝）

濁水溪出海口麥寮六輕北堤外灘地廣闊，生態豐富，許多民眾前往挖貝類，因地形屬包圍式海域，漲潮時危險高。（記者黃淑莉攝）

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