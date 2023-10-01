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台南強力取締施放煙火 中秋連假開出7張罰單屁孩求饒

南市環保局稽查人員昨晚赴黃金海岸一帶的堤防取締逾時施放煙火，開出1張罰單。（南市環保局提供）

南市環保局稽查人員昨晚赴黃金海岸一帶的堤防取締逾時施放煙火，開出1張罰單。（南市環保局提供）

2023/10/01 13:52

〔記者蔡文居／台南報導〕今年中秋節，台南市環保局在安平觀夕平台等熱點強力取締民眾違規燃放煙火，從中秋節前夕至今3個晚上，每天都派員出動稽查，累計開出7張罰單，每張6千元。被開單的民眾則求饒說，他們不知道超過晚上10點不能放煙火，直說「對不起啦！」

2020年中秋連假，民眾在安平燃放煙火竟燒毀漁港的2艘漁船。從此之後，南市環保局每年都會組成聯合稽查小組強力取締，過去中秋節深夜施放煙火，噪音擾人的情況，這幾年已經明顯減少。尤其，今年中秋連假前夕，環保局第1晚就開出5張罰單，接續幾晚逾時施放煙火的民眾已大為收斂。

環保局表示，前晚和昨晚分別在安平觀夕平台、黃金海岸各開出1張罰單，都是民眾超過晚上10點還在燃放鞭炮煙火，各罰6千元。

昨晚黃金海岸到了晚上10點半，還有不少民眾在放煙火，看到稽查人員前來，一哄而散。被查獲的民眾求饒說，「對不起啦！」他們不知道超過10點不能放煙火，也沒看到在電視上宣導，如果知道，他們也不會施放了。不過，稽查人員說，今年已第3年執行，每年也都有宣導，只要超過管制時間一律開罰。

環保局表示，依噪音管制法第8條公告內容規定，除春節（除夕至農曆正月初三）、農曆正月初八、元宵節（含前一日）外，任何日子的晚上10時至翌日上午7時，都不得施放爆竹煙火及使用擴音設施。今年6月修訂裁罰基準，針對夜間時段或特定區域（包含學校、圖書館、醫療機構）加重裁罰，由首次違反罰3000元加倍裁罰至6000元，再次違反將持續加倍裁罰直至上限3萬元。

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