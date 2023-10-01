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電動輪椅算不算「酒駕」？台南警方頭大 「人」還是送辦

台南市陳姓婦人開電動輪椅酒駕，警方為了該如何「依法處理」研究老半天。（民眾提供）

台南市陳姓婦人開電動輪椅酒駕，警方為了該如何「依法處理」研究老半天。（民眾提供）

2023/10/01 06:35

〔記者王捷／台南報導〕台南市陳姓婦人晚上喝了酒跨上電動輪椅返家，電動輪椅車上裝了警示燈，但她在路上「飄移」，引起員警上前關心，才發現她帶著酒意；陳婦認為，她開的不是「車」而是輪椅，至於警方也為了要不要「扣車」研究了半天；警方昨天（9月30日）指出，電動輪椅不算法定動力工具，不用扣車、扣牌，不過「人」還是有酒駕行為，依然要移送法辦。

現在許多民眾都有觀念，喝酒不要駕駛動力交通工具，甚至不敢騎腳踏車，因為腳踏車雖然不會構成刑法公共危險罪，但是仍然會違反道路交通管理處罰條例73條規定，因為腳踏車屬於該法規內認定的慢車，如果酒駕就要被罰最高2400元罰鍰。

由於電動車越來越多，今年6月30日道交條例修正施行上路，不管酒後開車、騎車，還是有騎微型電動二輪車，車輛一律「當場」扣牌2年，車輛也會被拖吊移置保管，但是陳婦卻沒在怕，她被攔下來的時候，就跟警方說，她開的不是電動車，而是輪椅，到底要不要扣車，這讓警方頭大了。

這件酒後「開輪椅」的事件，發生在上個月26日晚間，當下警方攔下陳婦後，她酒測超標，警員詢問了台南市警局交通大隊倒底要不要扣車？交大認為，電動輪椅的確不屬於「車輛」，不必拖吊，但是依警政署在2017年的解釋，電動輪椅雖然不是車輛，但是仍要以酒駕移送，交給檢察官以個案認定。

因此陳婦雖然逃過紅單、扣車，但仍被警方依公共危險罪移送，同時警方也呼籲，酒後就搭車回家，不要自行騎一些奇怪的動力工具，像是電動滑板車、電動獨輪車，這都是法定的「個人行動器具」，也能用道交條例開罰。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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