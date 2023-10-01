「立委競選口罩」誆醫療用 貪國難財逆轉重判2年半

劉姓男子在疫情期間哄抬口罩價格，二審重判2年半。（資料照，記者王捷攝）

2023/10/01 00:26

〔記者王捷／台南報導〕2020年初中國武漢肺炎爆發，劉姓男子拿囤積口罩賺「國難財」，不只有些口罩非醫療等級，連立委競選用的文宣口罩也被拿來魚目混珠，有人酸他賣很貴，劉男反嗆「錢比口罩還重要？」，一審判6個月，檢方認為未考量當時疫情緊張，因此提出上訴，二審認同檢方看法，在今年9月以違反傳染疾病防治法，逆轉重判2年半。

疫情期間政府針對口罩的價格和分配，提出禁止囤積、哄抬價格，並宣布醫療用口罩售價調降為6元，但劉男在網拍聲稱銷售醫療口罩，不僅貴了4到10倍，買家收到貨才發現上當。

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劉男否認犯罪，認為這是市場自由交易，而且他也沒有要騙人，一審判處他六個月徒刑，但是檢方認為，劉男違反傳染疾病防治法，哄抬口罩的價格，因此提出上訴。

到了二審，法官認為原判決沒有考慮劉男有前科紀錄，且他的行為是在疫情爆發期間，當時市場上的醫療口罩供應不足，社會大眾急需口罩，政府發布了價格規範，他卻趁機提高售價大發國難財。

另外，劉男的行為也影響大眾公共衛生安全的權益，因為他所售口罩並非醫療口罩，可能會讓購買口罩的人受害，不過比起組織犯罪、大規模詐騙，他的不法所得有限，只是他犯後態度不好，所以改判2年6個月。

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