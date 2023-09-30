就是要開千萬賓士大G！ 台中男6違規收近7萬元罰單、車被拖走

這輛大G登記於陳男妻子名下，陳男今年4月因拒絕酒測，該車車牌被吊扣。（警方提供）

2023/09/30 10:37

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局中秋節期間執行交通執法，前天（28日）深夜，執行取締酒駕稽查勤務時，發現陳姓男子駕駛新車價上千萬元的賓士AMG G63（俗稱大G），卻有高達6項違規，包括懸掛他車車牌，陳男本人也無照駕駛，原來是陳男於今年4月，駕駛這輛大G時，拒絕警方酒測，陳男駕照被吊銷，大G的車牌也吊扣，於是買一輛老賓士，把老賓士車牌掛在大G上路，警方開出6張罰單，金額共6萬9600元，這輛大G也被警方拖走保管。

這輛大G賓士豪車，登記於陳男之妻的名下，上述6張罰單，分別是違反「道路交通管理處罰條例」的牌照借供他車使用，以及使用他車牌照，牌照吊扣期間行駛，這3張罰單各罰7200元，且車主（陳妻）讓無駕照的陳男駕車，陳妻處罰鍰1萬8000元，並吊扣車牌一個月，另外，陳男無照駕駛，且於駕照吊銷期間仍駕駛車輛，應加重處罰，分別處1萬8000元與1萬2000元罰鍰。

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中市警局六分局於中市西屯區惠中路與市政北一路口，攔下陳男（42歲）駕駛的大G當時，原本以為此車噪音超標，之後測量引擎聲雖符合規定，但警方查出陳男駕照已於今年4月，因拒絕酒測而被吊銷，這輛登記於老婆名下的大G，車牌也被吊扣，不能上路。

不過，可能是有錢人的任性，陳男另買一輛老賓士，再把老賓士的車牌，改掛這輛大G開上路，他卻沒想到被警方攔查，這輛大G也被警方移置保管，要繳清罰鍰才能領車。

這量大G因陳男拒絕酒測，車牌被吊扣，陳男另買一輛老賓士車，將老車車牌改掛大G上，（警方提供）

陳男（圖左）坦承自己無照駕駛。（警方提供）

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