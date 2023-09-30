獨遊雪霸觀霧園區摔傷昏迷 法籍輔大男交換生山林過夜獲救

法國籍輔仁大學交換男學生獲救，上救護車時不忘感謝比讚。（保七總隊第五大隊提供）

2023/09/30 10:24

〔記者彭健禮／苗栗報導〕法國籍輔仁大學交換男學生「保羅」（音譯），28日利用中秋連假，獨自到雪霸國家公園觀霧遊樂區遊玩，不慎摔倒昏迷，醒來已深夜，他負傷在山林中過夜，昨天被其他遊客發現，通報求救。經警方、雪霸國家公園管理處、林業及自然保育署人員合作，順利協助保羅由救護車運送下山就醫，並由校方協助後續照顧。

保七總隊第五大隊於昨（29）日上午9點許，接獲楊姓民眾報案稱在觀霧國家森林遊樂區瀑布步道1.2公里處，有位法國遊客不慎跌倒全身多處受傷。警方與雪霸國家公園管理處觀霧管理站、林業及自然保育署新竹分署人員共組救難小組，立即攜帶急救包共赴現場。

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救難小組抵達時，該名受傷法國籍遊客表示名叫「保羅」，是今年9月4日來台的輔仁大學交換學生，他於28日下午4點獨自搭乘台灣好行公車到達觀霧遊樂區，隨即前往瀑布步道行走，因下午下大雨步道濕滑不慎摔倒昏迷，等醒來時已經深夜11點。

保七總隊第五大隊表示，保羅因未辦理台灣手機門號無法求助，加上摔傷致使他頭昏及流血，只好等到天亮再行動，恰好在瀑布步道1.2公里處遇到台灣熱心民眾協助報案，才得以獲救。

保羅經消防救護人員檢傷，臉部有近10公分的撕裂傷，由救護車送台大醫院竹東分院就醫後，由輔仁大學校方協助後續照顧。

保七警提醒，觀霧遊憩區海拔2000公尺，山嵐繚繞有如仙境，但時序進入秋冬季節，日夜溫差大要注意保暖，且山區午後容易下雨，山路更是濕滑，山友們登山健行一定要特別謹慎小心。

救難人員幫法國籍輔仁大學交換男學生的臉部傷口清洗、包紮。（保七總隊第五大隊提供）

法國籍輔仁大學交換男學生由救難小組協助下山。（保七總隊第五大隊提供）

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