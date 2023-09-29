電表灌水？房客電費飆增3千元 房東1反應超怪

原PO表示自己在外租屋，用電方式和近幾個月沒差太多，電費卻飆增3千多元。（翻攝自Dcard）

2023/09/29 21:57

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友發文表示，原本每月房租加上電費，都落在7000元左右，但這個月卻暴增到近萬元，讓她相當傻眼，好奇問「電費突然超級貴，要怎麼處理」，但房東也不清楚原因，只說願意負擔1000元處理此事，遭網友質疑電表灌水。

據女網友在《Dcard》發文表示，去年5月搬到目前的租屋處，今年4月電費漲到一度5.5元，平常每個月的房租加上電費都在7千元左右，不過這個月看到房東傳的訊息，卻讓原PO傻眼，從對話看到，「本月電表數40797-上月電表數39998=799度x5.5元=電費4395元+（房租4900+水300+洗機200+垃圾100=5500元）以上，本月應匯9895元」。

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電費突然暴增，嚇得原PO趕緊回覆詢問，「我想問一下，我們這個月跟上個月用電量也差太多吧，我們都跟平常一樣，也沒有特別用什麼電器，怎麼會這麼多？怎麼算也不到799度啊」，房東則是說，「我也覺得很奇怪～可能是開門吹冷氣」，後續房東表示，願意幫忙負擔1000元來解決問題，但原PO還是覺得很無奈，因此發文詢問網友該怎麼處理。

網友看到後紛紛表示，「感覺房東願意負擔，代表他一定有多收，而且比他付的還要多收不少」、「799比我三層透天用的還多」、「怎麼算都不可能電費四千多塊」、「太貴了，明顯不合理」、「一定有問題啊，好扯」。

且留言處有網友希望原PO能拍出電表，而在最新拍攝的照片中，用電度數卻是40795，但一開始房東計算的度數是以40797來算，更讓網友起疑，電表遭到灌水。

另有網友建議，「你拍得這個是房東安裝的分表，不是台電總表，分表未經台電檢驗。所以你拿著租屋合約直接去台電，報地址問實際台電總表的用電度數跟費用、每度電價。問完你心裡大概就有個底了。」

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