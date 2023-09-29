為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

大雨淹水年輕騎士摔落排水溝身亡 父母提告國賠敗訴

歐姓男子騎車掉入排水溝被沖走，遺體出現在5公里外的情人碼頭。（資料照）

歐姓男子騎車掉入排水溝被沖走，遺體出現在5公里外的情人碼頭。（資料照）

2023/09/29 12:39

〔記者黃佳琳／高雄報導〕20歲歐姓男子3年前在高雄發生豪大雨時騎機車外出後未返家，隔天機車被發現摔入湖內區民族街205巷大排水溝，遺體漂浮在5公里遠的興達港情人碼頭，歐男父母認為當時路面積淹水已達3分之1輪胎高，但高市府和農業部農田水利署都毫無作為，未設警戒，怒告國賠求償725萬餘元，但法官認為，歐男明知路面已積水還騎車強行通過導致不幸發生，難以認定政府單位有責，駁回歐家父母之訴。

判決指出，2020年5月22日，高雄降下豪大雨造成多處積淹水災情，住在湖內區的歐姓男子大雨中騎車外出，直到晚上仍未返家，家人當天即向湖內警分局報案，隔天23日上午11點多，海巡署南部分署第11岸巡隊接獲民眾通報，指茄萣區興達港情人碼頭西側發現1具遺體，海巡單位立即出動救生艇將遺體打撈上岸，經指認後，確定死者身分為歐男。

歐男遺體出現後1個多小時，民眾報案指稱湖內區民族街205巷附近排水溝內有1部機車，警方趕到現場並未發現機車騎士蹤影，經比對後，確認機車車主為歐男，研判歐男連人帶車摔入排水溝後，被沖到5公里外的港區。

歐家父母不滿，認為高市府和農田水利署在豪大雨發生時沒有作為，路面明明已積水達達3分之1輪胎高，卻沒有任何警戒標誌，讓愛子無法分辡哪邊是路、哪邊是水溝，不慎墜溝身亡，因此向兩政府單位提告求償725萬餘元。

高雄地院審理時，法官認為，歐男出事當天，時雨量分別為26mm、66.5mm、18mm，且1小時後即降到18mm、7mm，屬「短延時強降雨」情形，無劃定警戒區域的必要性，且轄區警方也沒有接獲民眾報案，指稱該處已積水需要封鎖道路，加上監視器畫面也顯示，歐男行經該處時，明知前方道路已積水仍騎車強行通過，因此認定政府單位沒有責任，駁回歐家父母之訴，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
新北河濱公園設崗哨 9保全及時救人
2023/09/16 05:30

新北河濱公園設崗哨 9保全及時救人
高雄晚間下大雨 鳳山、苓雅部分道路積淹水
2023/09/15 19:22

高雄晚間下大雨 鳳山、苓雅部分道路積淹水

2023【台東光祭】與蝴蝶一起浪漫回知本
中和交流道釀災 嘉縣爭經費治水
2023/09/12 05:30

中和交流道釀災 嘉縣爭經費治水
下班尖峰炸雨 高雄馬路積水釀塞車
2023/09/08 19:12

下班尖峰炸雨 高雄馬路積水釀塞車
雨炸台南又淹了！小東路地下道「警」急預防性封閉
2023/09/07 20:12

雨炸台南又淹了！小東路地下道「警」急預防性封閉
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播