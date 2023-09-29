大雨淹水年輕騎士摔落排水溝身亡 父母提告國賠敗訴

歐姓男子騎車掉入排水溝被沖走，遺體出現在5公里外的情人碼頭。（資料照）

2023/09/29 12:39

〔記者黃佳琳／高雄報導〕20歲歐姓男子3年前在高雄發生豪大雨時騎機車外出後未返家，隔天機車被發現摔入湖內區民族街205巷大排水溝，遺體漂浮在5公里遠的興達港情人碼頭，歐男父母認為當時路面積淹水已達3分之1輪胎高，但高市府和農業部農田水利署都毫無作為，未設警戒，怒告國賠求償725萬餘元，但法官認為，歐男明知路面已積水還騎車強行通過導致不幸發生，難以認定政府單位有責，駁回歐家父母之訴。

判決指出，2020年5月22日，高雄降下豪大雨造成多處積淹水災情，住在湖內區的歐姓男子大雨中騎車外出，直到晚上仍未返家，家人當天即向湖內警分局報案，隔天23日上午11點多，海巡署南部分署第11岸巡隊接獲民眾通報，指茄萣區興達港情人碼頭西側發現1具遺體，海巡單位立即出動救生艇將遺體打撈上岸，經指認後，確定死者身分為歐男。

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歐男遺體出現後1個多小時，民眾報案指稱湖內區民族街205巷附近排水溝內有1部機車，警方趕到現場並未發現機車騎士蹤影，經比對後，確認機車車主為歐男，研判歐男連人帶車摔入排水溝後，被沖到5公里外的港區。

歐家父母不滿，認為高市府和農田水利署在豪大雨發生時沒有作為，路面明明已積水達達3分之1輪胎高，卻沒有任何警戒標誌，讓愛子無法分辡哪邊是路、哪邊是水溝，不慎墜溝身亡，因此向兩政府單位提告求償725萬餘元。

高雄地院審理時，法官認為，歐男出事當天，時雨量分別為26mm、66.5mm、18mm，且1小時後即降到18mm、7mm，屬「短延時強降雨」情形，無劃定警戒區域的必要性，且轄區警方也沒有接獲民眾報案，指稱該處已積水需要封鎖道路，加上監視器畫面也顯示，歐男行經該處時，明知前方道路已積水仍騎車強行通過，因此認定政府單位沒有責任，駁回歐家父母之訴，可上訴。

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