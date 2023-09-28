狠女夥同姐姐、男友虐殺10月嬰 手法兇殘毛骨悚然

呂姓女子夥同姐姐、男友虐殺10月嬰，手法兇殘。高等法院認定呂女與其姐涉犯傷害兒童致死罪，分處10年6月、10年5月刑；陳姓男友涉犯凌虐兒童罪，判刑3年。（資料照）

2023/09/28 20:45

〔記者吳政峰／台北報導〕桃園一名呂姓女子2019年生下一名男嬰，同年因不耐兒子哭鬧，夥同姐姐、陳姓男友一同虐殺年僅10個月大的兒子，不只用吹風機、菸蒂燙他的臉，還用手擊、腳踹頭、胸，拉去撞地板，甚至拿濕紙巾塞入他的喉嚨，導致男嬰不堪凌虐身亡。高等法院認定呂女與其姐涉犯傷害兒童致死罪，分處10年6月、10年5月刑；陳男涉犯凌虐兒童罪，判刑3年。

呂女2019年生下男嬰，因不堪兒子哭鬧不止，夥同姐姐、陳男施以凌虐。同年12月間，3人在陳男位於桃園市蘆竹區的住處，把濕紙巾塞入男嬰喉嚨，還使用吹風機、菸蒂燙傷臉部，並以手擊、腳踹胸、頭部方式傷害年僅10個月大的嬰兒。

請繼續往下閱讀...

同年月28日，呂女與姐姐又因兒子哭鬧不止，再度凌虐。姐姐又以濕紙巾塞住男嬰喉嚨，並以拳頭捶擊胸口；呂女則以腳踢兒子頭部，並拉他的雙腳甩動，使其頭部撞擊地板。

男嬰遭受長期凌虐，頭部又受重創，急速休克失去意識，經送醫急救後，仍因新舊顱內出血等傷害而不治死亡。

一審桃園地院認定三人均犯成年人故意對兒童共同犯傷害致人於死罪，判呂女10年6月刑、姐姐10年5月、陳男13年3月。三人不服，提起上訴。

二審高院指出，本件除呂女、姐姐二人前後不一且悖於常理的證述外，並無證據證明陳男有參與2019年12月28日的犯行，檢察官亦未就此部分提起公訴，一審卻認陳男有參與此部分犯行，自有未恰，故撤銷改判。

高院認為，呂女為被害男嬰母親，是最重要的依賴保護者，卻未善盡教養、保護責任，且3名被告均明知被害人未滿1歲，尚屬稚齡，縱身體不適，亦無法以語言表達需求，3人僅因不滿男嬰哭鬧，竟以凌虐暴行相加，且時間非短。

高院審酌3人參與犯罪的程度、案發後有呼叫救護車、姐妹倆坦承犯行等一切情狀後，維持姐妹於一審的刑度；陳男則改依凌虐兒童罪改判3年刑，刑度足足少了10年3月。可上訴。本案合議庭成員為審判長吳冠霆、陪席法官邰婉玲、受命法官柯姿佐。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法