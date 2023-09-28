選前掃盪不法金流 警抄百坪真人直播賭房 正妹荷官嚇舉雙手投降

2023/09/28 17:24

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署選前為防制境外資金透過地下管道介入國內選舉，本月20日至26日執行第2波掃蕩地下匯兌及賭博犯罪行動，共查獲地下匯兌32件、賭博452件，清查不法金流相關紀錄高達587億餘元，當中除搗破正以本屆亞運我國男、女籃球賽事為標的的賭網，還在高雄市一處商辦大樓破獲一家占地百坪的大型真人直播賭博機房，現場14名正妹荷官看到大批警力衝入時，都嚇得舉雙手不敢輕動，共逮黃姓負責人等18人送辦。

警政署表示，這次的掃蕩行動，查緝地下匯兌案件32件、犯嫌50人，查扣不法所得934萬多元，清查匯兌金額17億餘元；賭博案件查獲452件、犯嫌1294人，其中選舉賭盤7件、犯嫌11人，實體賭場41件、犯嫌580人，六合彩簽賭116件、犯嫌151人，網路賭博288件、犯嫌552人，共查扣賭資2060萬餘元，清查賭博輸贏交易紀錄569億餘元。

重大案件中，刑事局偵九大隊第二隊查察「嘉威」賭博網站，在全國各地的據點，逮捕汪姓等60名組頭，該賭網以國內、外職棒等各種運動賽事進行賭博，近期另開設本屆杭州亞運賭盤，從本月26日我國出戰香港的男子籃球賽事賭盤，查知僅一個組頭就有72萬元賭資，非常熱門，且開出的賠率，賭盤看好我國的勝率。刑事局偵四大隊第三隊則掃盪「博金娛樂城」賭博網站，逮李姓等10名組頭送辦。

此外，刑事局偵二大隊第一隊於網路巡邏，發現有民眾於通訊軟體群組張貼疑似博弈網站招募代理、會員的訊息，經深入追查，本月25日在高雄市前金區一棟商辦大樓搗破一家大型真人直播百家樂賭博機房。

警方調查，該機房負責人為42歲黃姓男子，從去年4月起開始承租該商辦大樓一整層作為真人直播機房，機房內有5桌直播發牌的賭桌，另有2桌作為女荷官訓練發牌的賭桌，而女荷官來源主要是以「高薪直播主」為名義，招募年輕貌美的女子，荷官分別早班、中班、晚班，穿著禮服，24小時不間段直播發牌，薪水則5萬元至7萬元不等。

賭博網站還有設計女荷官與賭客互動的機制，賭客得以贈送虛擬寶物的方式，斗內（donate）予荷官，進行打賞，作為集團另項收入來源。警方現場逮捕黃姓負責人、2名監看的人員、1名幹部外，也逮14名女荷官，依賭博罪嫌移送檢方偵辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法