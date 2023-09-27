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9/27 今彩539開出2注！ 800萬獎落新北、台中

今晚（9月27日）開獎的第112000231期今彩539頭獎開出2注、第112000231期雙贏彩頭獎摃龜。

今晚（9月27日）開獎的第112000231期今彩539頭獎開出2注、第112000231期雙贏彩頭獎摃龜。

2023/09/27 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月27日）開獎的第112000231期今彩539頭獎開出2注，分別由台中市西屯區何安里青海路二段35號1樓「日鑫彩券行」、新北市中和區莊敬路1號1樓「天天發財彩券行」開出，第112000231期雙贏彩頭獎摃龜。

第112000231期雙贏彩中獎號碼為「04、05、07、12、14、15、16、20、21、22、23、24」，頭獎摃龜；貳獎5注中獎，每注可得10萬元；參獎共102注中獎，每注可得500元；肆獎共1193注中獎，每注可得100元。

第112000231期今彩539中獎號碼為「14、15、19、24、34」，頭獎開出2注，每注可得800萬元；貳獎218注中獎，每注可得2萬元；參獎共7892注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬7451注中獎，每注可得50元。

第112000231期39樂合彩中獎號碼為「14、15、19、24、34」，四合5注中獎，可得21萬2500元；三合共505注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬9530注中獎，每注可得1500元。

第112000231期3星彩中獎號碼為「518」，正彩共78注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000231期4星彩中獎號碼為「8757」，正彩共7注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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