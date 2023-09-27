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北市重慶北路騎樓大片天花板崩落 建管處開罰12萬元

台北市重慶北路二段某處騎樓，傳出今上午9時天花板整片崩落。（台北市議員陳怡君提供）

台北市重慶北路二段某處騎樓，傳出今上午9時天花板整片崩落。（台北市議員陳怡君提供）

2023/09/27 20:16

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市重慶北路二段一處騎樓，今天上午9時天花板整片崩落，所幸無人受傷，但傷及三台機車；台北市議員陳怡君在事發後隨即到達現場，發現崩落原因疑為屋主擅自裝修天花板，台北市建管處依照《建築法》可向屋主開罰6至30萬元，此案將罰12萬元。

台北市建管處表示，本案已派員至現場勘查，坐落位置是騎樓，已將掉落天花板周遭圍設警示帶，洽屋主了解後，屋主會自行清除，並與壓壞的機車車主協商賠償事宜。

建管處指出，建築物裝修構造物及使用建材，依《建築法》第77條規定，應由建築物所有人或使用人要負管理維護責任，未善盡管理責任，造成公共安全之虞，後續將依同法第91條裁處6至30萬元罰鍰，此案將罰12萬元。

陳怡君指出，周邊住戶說旁邊大樓修繕工程一年多，卻毫無動靜，更造成行人通行不便，質疑除騎樓屋主擅自裝修天花板，也不能排除大樓拉皮工程也有連帶關係，認為建管處應要主動了解外牆拉皮修繕工程，為何一年多仍沒有動工的情形。

陳怡君表示，建管處在此事後，不要認為開罰了就沒事，也應注意掉天花板掉落的店面，後續是否做好緊急修繕及維護。

台北市重慶北路二段某處騎樓，傳出今天花板整片崩落，後續屋主已找人進行處理。（台北市議員陳怡君提供）

台北市重慶北路二段某處騎樓，傳出今天花板整片崩落，後續屋主已找人進行處理。（台北市議員陳怡君提供）

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