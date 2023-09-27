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寡婦樓都更案曾涉弊 國防部：若涉有不法 依法終止

時代力量立委邱顯智（右二）２５日批評「寡婦樓都更案」是國防部帶頭炒地的錯誤政策。（記者謝君臨攝）

時代力量立委邱顯智（右二）２５日批評「寡婦樓都更案」是國防部帶頭炒地的錯誤政策。（記者謝君臨攝）

2023/09/27 18:34

〔記者吳書緯／台北報導〕時代力量立委邱顯智25日與時力新竹市黨部共同舉行記者會，批評「寡婦樓都更案」是國防部帶頭炒地的錯誤政策，將對新竹市帶來巨大的負面衝擊，呼籲都更實施者國防部收回此案。對此，國防部今指出，本案於2011年委由內政部招商及簽約，後續由市政府審議，若涉有不法，國防部即依法終止。

邱顯智指出，「寡婦樓都更案」的起源，是國防部政治作戰局在馬政府時代，以活化眷村土地之名，大批甩賣手上的眷村土地，委託營建署辦理都更招商，當時在新竹市有五個案子，總面積超過七公頃，寡婦樓就是其中一案。

邱顯智進一步指出，當時主辦都更招商的營建署城鄉分署長洪嘉宏，在2017年因寡婦樓案收了昌益集團2000萬元賄款，以及在新竹另外兩個遠雄的都更案索賄4500萬元被收押，去年被台北地院依貪污治罪條例判刑8年2個月。

因此，邱顯智表示，儘管弊案黑影幢幢，國防部還是不願中止契約，一路讓理銘繼續進行這個都更案，因此呼籲國防部應立即中止這個違法舞弊、犧牲新竹市民生活環境換取建商和政府利益的都更案，重新規劃成社宅及其他必要的公共設施，才能根本解決問題。

對此，國防部今表示，本案於2010年依政策指導，辦理眷地都更活化，以挹注眷改基金償債，無炒地之情事，並於2011年委由內政部招商及簽約，後續由市政府審議，「若涉有不法，本部即依法終止」。

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