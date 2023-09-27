通緝犯拒檢開車狠撞警 遭逮吃刑責再吃萬元罰單

劉男除涉刑責還要吃上萬元罰單。（記者徐聖倫翻攝）

2023/09/27 14:58

〔記者徐聖倫／新北報導〕33歲劉姓男子遭通緝在案，昨晚間劉男開車至新北市新莊，進入一處露天停車場，新莊警分局正好派員查贓車行經此處，見到劉男車輛覺得有異，輸入車牌後發現竟是贓車，警方於是上前盤查，但劉男拒檢就罷，還開車撞向員警後逃逸，警方最終循線在2小時內至桃園市龍潭區將劉男逮捕。

據了解，劉男涉及詐欺卻屢屢傳喚未出庭，遭高雄地方法院發布通緝，劉男則鐵了心要躲藏，這陣子在街上見到警察就躲。昨晚間7時許，劉男開車至新莊區建國一路某停車場內停車，但卻遲遲未熄火，正好查贓的2名員警經過，一查發現竟是贓車，2員隨即上前，沒想到劉男見到警方靠近，竟採滿油門衝撞，警方亮槍嚇阻未果，遭劉男兔脫。

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警方追車跟上，同時呼叫線上支援，一度將劉男攔下，李姓員警持警棍敲破劉男車窗，試圖控制劉男，但劉男又故技重施再次衝撞，還是被他逃跑。警方隨即調閱劉男可能逃逸方向監視器，追蹤到劉男逃到桃園市龍潭區某停車場，最終警方派出優勢警力圍捕，於晚間9時許將劉男逮捕歸案。

劉男向警方供稱，因為油漆工薪水不多所以加入詐騙集團，自己也知道被通緝，就是不想被抓所以逃跑。警方表示，劉男除涉妨害公務、公共危險、毀損等罪嫌必須移送法辦，另也違反「道路交通管理處罰條例」第42、43、45、53條，將吃上萬元紅單。

警方亮槍嚇阻，劉男仍持續衝撞。（記者徐聖倫翻攝）

劉男遭警方壓制上銬。（記者徐聖倫翻攝）

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