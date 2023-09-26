中秋送打火弟兄加菜金 金門副縣長：財政吃緊消防預算仍優先

金門縣副縣長李文良（中）中秋節前夕走訪消防局，代表縣長陳福海贈加菜金給協勤民力。（記者吳正庭攝）

2023/09/26 22:26

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣副縣長李文良今天前往金門縣消防局頒贈中秋節加菜金給義勇消防隊隊員，除了對義消奉獻的精神表達感謝，也對日前屏東工廠火災造成打火弟兄殉職表達不捨；李文良說，雖然縣庫吃緊，但仍會將消防同仁執勤時所需的裝備列入優先考慮。

李文良感謝平日維護鄉親生命財產安全的消防及義消人員，不畏艱難執行救災、救護工作，代表縣長陳福海前往消防局，頒發中秋節加菜金給消防、義消、救生、防宣、鳳凰、睦鄰救援等單位人員，也預祝中秋節愉快。

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李文良說，政府力量有限，民力無窮，感謝包括職消、義消及協勤民力等團隊長年來默默付出。他說，日前屏東縣發生工廠火災引發爆炸，導致消防人員殉職的悲劇，更引起社會對消防人員執勤時安全的注意與重視。在金門，每當鄉親遇到危難時，都可看到義消志工的身影，還有為政府在消防施政上無怨無悔協助推動。

李文良強調，雖然縣庫吃緊，但縣府團隊會將消防人員執勤時所需的裝備列為優先考量，因為只有在安全得到保障後，消防人員在執行各項救災救護勤務時，才能進而保障民眾的安全，同時也要求消防人員執勤時，一定要有維護自身安全的意識。

消防局代理副局長陳國瑋說，確保人民生命財產安全是消防人員責任，消防局將盡全力做好消防工作，以保障民眾生命財產安全，讓民眾安心過節。

金門副縣長李文良（左）中秋節前夕前往消防局致贈加菜金給打火兄弟時強調，盡管縣府政吃緊，仍會以執勤所需裝備為優先考量。（記者吳正庭攝）

金門副縣長李文良（前排左四）前往消防局，在代理副局長陳國瑋（前排左三）陪同下，與義消及協勤人員合影。（記者吳正庭攝）

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