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農業處應專責捕蜂抓蛇 彰縣民進黨團籲讓消防員回歸專業

彰化縣議會民進黨團今開記者會，要求讓消防員回歸真正的專業，捕蜂抓蛇還有受理報案，都應交給農業處專責處理。（圖由民進黨團提供）

彰化縣議會民進黨團今開記者會，要求讓消防員回歸真正的專業，捕蜂抓蛇還有受理報案，都應交給農業處專責處理。（圖由民進黨團提供）

2023/09/26 18:28

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣每年約7000多件的捕蜂抓蛇業務，過去由消防局負責，2018年起改為白天時段委外執行，現在擴大到24小時均委外，不過，受理報案仍是消防局，再轉給委外廠商，消防局等同「接線生」。對此，彰化縣議會民進黨團今要求縣府農業處成立專責捕蜂抓蛇小組，設立24小時民眾服務專線1999，讓消防員不再干涉捕蜂抓蛇業務，真正回歸專業、落實工安問題。

消防弟兄人力不足，工作「副業」多加重負荷浮上檯面。近3年來，消防局統計全縣捕蜂抓蛇案件，1年受理報案總件數約7000多件，其中約8成、5000多件由民間執行移除，2成仍由消防單位執行。

民進黨團要求縣府正視消防人員的勤務，除了勤務外，深夜還需抓蛇捕蜂，衝擊消防員休息排班，且消防人力又遲未補足，隱藏潛在的消防工安問題。

黨團總召李俊諭說，消防法開宗明義說，消防員職責就是預防火災、搶救災害及緊急救護，而捕蜂抓蛇業務並不屬於消防局的職責，應由農業處等相關部門負責。縣議員劉珊伶、賴清美、詹琬惠、楊妙月等人也說，消防員缺乏動物保育方面的專業知識，執行捕蜂抓蛇任務對消防員與動物皆存在風險。

縣議員莊陞漢說，工安意外造成消防員執勤殉職意外頻傳，當務之急就是減輕消防員工作負擔與壓力，最主要也是最簡單的作法，非消防員工作回歸專業單位，縣內目前捕蜂抓蛇受理報案的單位，以及深夜緊急狀況，都還是消防局負責，消防局接獲民眾打來的119報案電話，白天轉給委外廠商，深夜狀況突發，仍由消防員出勤為民捕蜂抓蛇，消防局扮演「接線生」的角色外推業務，還是未回歸消防本業。

對此，農業處長邱奕志指出，農業處是一般行政機關，要公務員下班後，再執行突發狀況，執行起來不是那麼容易，民眾也習慣報案打119，農業處和消防局開會協商，考量現實面和效率，決議從今年9月開始捕蜂業務、10月起捕蛇業務都24小時交給委外廠商，但由消防局受理報案再轉給廠商，深夜緊急狀況仍請消防局幫忙解圍，不過，黨團的建議有其參考價值，農業處會再跨局處開會研議。

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