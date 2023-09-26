宜蘭消防員KTV歡唱涉性騷 縣府社會處認定性騷成立

宜蘭縣消防局。（記者蔡昀容攝）

2023/09/26 15:17

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣消防局廖姓隊員參加新北市辦的高級救護技術員訓練（EMT-P），被女隊員申訴並提吿性騷。宜縣消防局因女隊員已提告，暫緩性騷調查；但女隊員不服，向宜蘭縣政府社會處再申訴，社會處調查委員會認定性騷擾成立；之前事件爆發時，廖姓隊員堅稱絕無性騷；但今未接電話，無法得知回應。

據悉，廖員參加新北市辦的高級救護技術員訓練，5月31日與多名同梯學員，趁外宿時間到林口某KTV歡唱飲酒；廖與另名新北許姓隊員，見女隊員不勝酒力，趴姿休息，於是把人扶進廁所，過程中疑趁機揩油，女隊員感覺到胸部遭熊抱，身體也被觸摸；另名女隊員也在歡唱過程感到被人性騷，兩女向廖、許兩男提告並提出性騷擾申訴。

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新北市消防局受理申訴，召開性騷擾申訴調查委員會，將許員退訓，研議記過以上處分。宜蘭縣消防局則說，廖員部分有收到新北的調查結果，顯示事證不足，考量女隊員已提告，因此暫緩性騷擾申訴調查委員會程序，待法院宣判，再繼續進行。

女隊員不服，向宜蘭縣政府社會處再申訴，社會處召開性騷擾再申訴調查委員會，請雙方當事人到場說明，最後委員會一致通過，廖員性騷擾成立。宜縣消防局是否調整行政作為？消局僅表示，該怎麼處理就怎麼處理，未正面說明。

事件6月曝光時，廖曾對外發表聲明，稱輿論常「未審先判」，但他絕無性騷擾，他同意接受公平、公正、公開的司法及行政調查，倘日後調查他人有涉及對他的不實指控，傷及他的名譽，他不排除提出民、刑事的告訴。據悉，廖在調查期間也堅稱絕無性騷。

事發之後，廖員並未退訓，近期卻突然退訓返隊執勤。宜縣消防局說，在訓期間無法保證當事人與被害人不會碰面，經多方協議之後，廖員暫停訓練，但資格仍在，下一屆訓練再參與考試即可。至於廖員，今未接電話，尚無法得知回應。

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