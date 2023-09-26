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安坑輕軌油漆工全身癱 新北勞工局：助家屬申請職災慰助金

60歲油漆工陳枝順在8月9日受僱到新店安坑輕軌機廠做工，疑似因工地安全防護不足摔落，頸部以下癱瘓，他的姊姊表示業者未依承諾支付後續醫療費用，與新北市議員卓冠廷、陳乃瑜、山田摩衣舉行記者會。（記者黃子暘攝）

60歲油漆工陳枝順在8月9日受僱到新店安坑輕軌機廠做工，疑似因工地安全防護不足摔落，頸部以下癱瘓，他的姊姊表示業者未依承諾支付後續醫療費用，與新北市議員卓冠廷、陳乃瑜、山田摩衣舉行記者會。（記者黃子暘攝）

2023/09/26 15:02

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市60歲油漆工陳枝順在8月9日受僱到新店安坑輕軌機廠做工，發生職災意外，頸部以下癱瘓需長期復健，市議員卓冠廷、陳乃瑜、山田摩衣今（26）日陪同陳枝順的姊姊舉行記者會，議員批市府相關單位未盡督導之責。市府勞工局說明，該案統包商新亞建設公司於事發後約4小時依規定完成通報，勞工局並將派員協助家屬申請市府提供的職災慰助金，以及提供相關訴訟協助。

勞工局說，陳枝順在今年8月9日下午4時30分發生職業災害，新亞於當日晚間8時36分透過系統向勞動部職業安全衛生署通報，未逾8小時內通報規定，該工程為丁類危險性工作場所，相關職業安全衛生檢查事項屬勞動部職安署權責，職安署獲報後已派員實施檢查，後續亦將依法處罰。

勞工局表示，捷運工程局將以工程業主身分持續督促新亞對職災勞工負責，勞工局也將派員協助陳家申請職災慰助金，並導引陳家透過勞資爭議調解程序由義務律師陪同調解，爭取權益；若調解未能成立，勞工局說，可以透過勞工訴訟扶助機制獲得訴訟所需律師費及裁判費等協助，依法向各包事業單位求償。

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