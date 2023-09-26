AI法官有風險！ 司法院用人工智慧草擬判決 民團憂複製過往偏誤

全國律師聯合會、台北律師公會、台灣人權促進會等多個民間團體今日在立法院召開記者會，就司法院開發及使用生成式語言模型系統草擬判決書提出聯合聲明。 （記者陳鈺馥攝）

2023/09/26 10:51

〔記者陳鈺馥／台北報導〕司法院為減輕司法負擔，積極建置以TMT5語言模型為基礎的「AI系統」。第一階段將用於「提供帳戶」及「不能安全駕駛」兩種案件，9月底前將驗收完成、進入試辦，並於日後使用在「民事交通損害賠償」、「消債更生、清算」等事件中。對於AI系統可能衍生的各種問題，民間團體今日發表聯合聲明呼籲，司法院應將資訊充分揭露、加強風險評估、強化社會溝通，並強調國外司法機關使用AI僅止於協助「證據整理」階段，不涉及擬定判決書及協助法官判斷的程度，若司法院將使用系統超脫「協助整理」範圍，將產生判斷錯誤、複製系統偏誤等風險。

全國律師聯合會、台北律師公會、台灣人權促進會等多個民間團體今日在立法院召開記者會，就司法院開發及使用生成式語言模型系統草擬判決書提出聯合聲明。

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聲明強調，一、資訊充分揭露。司法院應說明AI生成系統建置、監督訓練的範圍與方式；二、加強風險評估。司法院應審慎評估AI生成系統使用方式，避免判斷錯誤、複製偏誤及司法信任風險。三、應強化社會溝通。司法院應召開公聽會、建立符合國際標準的使用AI規範後，始開放法官使用，勿讓系統「先上線後補票」。

台北律師公會人權委員會委員、律師陳又新批評，AI學習的資料是既有判決書，會不會認為舊有的判決都是對的，若是如此，台灣司法就會自此停格，不會再有進步，只會複製過往的錯誤，不會做出不同判斷，將加深既有觀念和偏執。

陳又新質疑，如果AI真的那麼厲害，可以找出案件不同之處，請問AI有資格能夠這麼做嗎？有自我思考的能力的AI，不像人類一樣有通過國考或司法官訓練，憑什麼能夠當法官？

民間司法改革基金會數位法小組召集人林俊宏表示，民間司改會曾就「簡化判決書」或「明文規定得由法官助理代為起草判決的範圍及權責」等方式提出草案，運用AI協助法官，若能適時減少法官不必要的勞力時間成本，亦為人民所樂見、提升司法品質所必要，然而，相關的風險亦須謹慎評估。

林俊宏指出，民間團體在此共同呼籲，司法院於制定規範時，應召開公聽會，且應廣邀律師、檢察官、技術社群等利害關係人與會，以廣納各界意見。於擬定使用規範時，應參考現行國際的標準，並使我國的司法AI應用能與國際上的監管標準接軌後，始開放予法官使用，以降低或避免可能的系統性風險，確保AI的應用能夠服膺人民基本權利保障，與「負責任人工智慧」的國際發展趨勢相符。

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