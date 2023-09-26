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查進口蛋 信興、台農蛋品負責人30萬、10萬元交保

2023/09/26 01:12

〔中央社〕高雄市衛生局告發台農、信興蛋品，檢調昨天發動搜索並帶回信興蛋品負責人涂萬財及他的媳婦黃女，經訊問後檢方認為2人涉嫌刑法偽造文書等罪嫌，分別諭知30萬元、10萬元交保。

高雄地檢署昨天兵分兩路至台農蛋品位於鹽埕區辦公室，以及信興蛋品屏東洗選廠搜索，現場查扣帳冊、進出貨單據等資料，將隨同高雄市衛生局日前提供給檢方的資料，追查台農、信興蛋品目前流向不明的425萬顆進口蛋流向。

涂萬財及他的媳婦、台農蛋品負責人黃姓女子昨晚近9時，遭移送高雄地檢署複訊。經過近3小時訊問，檢方認被告2人涉嫌刑法偽造文書等罪嫌，犯罪嫌疑重大，但無羈押之必要，今天凌晨分別諭知新台幣30萬元、10萬元交保。

衛生局指出，台農、信興蛋品因拒不提供進銷單據，除已開出1130萬元罰單外；衛生局也以刑法第255條虛偽標示及刑法第339條詐欺等罪，告發2業者。目前有3疑點待釐清，包括以次充好、加工用途蛋及425萬顆蛋都流向不明。

衛生局表示，經農業部提供資料協助稽查，自3月至9月計有殼蛋502.8萬顆及提供信興蛋品公司加工用途蛋326.1萬顆，共828.9萬顆由2公司向中央畜產會買斷。

衛生局認為，以合理損耗約15%至20%估算，至少應有663萬顆洗選蛋出廠，扣除台農供貨某大型通路商數量238萬顆（核有單據）後，蛋品流向不明數量仍高達425萬顆。（編輯：陳彥鈞）1120926

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