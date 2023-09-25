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彰基七期工程擋泥牆崩塌壓死怪手司機 營造公司負責人判4月

彰化基督教醫院第7期醫療大樓新建工程去年3月發生擋泥牆倒塌意外，施姓怪手司機逃生不及遭活埋。（資料照）

彰化基督教醫院第7期醫療大樓新建工程去年3月發生擋泥牆倒塌意外，施姓怪手司機逃生不及遭活埋。（資料照）

2023/09/25 18:53

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化基督教醫院第7期醫療大樓新建工程，去年3月發生擋泥牆倒塌意外，導致正在地下1樓施工的施姓怪手司機遭活埋，經葉克膜搶救仍不治。彰化地院今日審結，法官認為，營造公司未設置適當工地防護措施，依職業安全衛生法判處罰金10萬元，黃姓公司負責人則依過失致死罪，判刑4月，可易科罰金。

判決書指出，彰基七期醫療大樓新建工程由利晉工程承攬，再轉包「土方工程」給隆和春營造，2022年3月11日，黃男指派施姓工人前往工地地下1樓，負責挖溝機實施逆打工程作業，但黃男疏於設置適當防護設施，亦未指派現場主管調度指揮，導致施男在實施逆打工程時，發生擋泥牆倒塌，混凝土板砸中施男，造成施男胸廓多發骨折併雙側血胸等傷害，後因出血性休克死亡。

法官審理認為，該營造公司及黃姓負責人未依職業安全衛生法規定，採取適當的防止物體飛落措施，致施男於作業時，遭混凝土板掉落砸中而死亡，對被害人及其家屬造成無可回復的損害，所生的危害非輕。

法官審酌，事後黃男始終坦承犯行，並與被害人家屬等人調解成立賠償家屬，犯後已盡力彌補損害，態度非劣，因此依過失致死罪，判處黃男有期徒刑4月，另依職業安全衛生法第40條規定，判處營造公司罰金10萬元，全案可上訴。

施姓怪手司機在地下一樓施工時突遭擋土牆倒塌，救援人員搶救後仍不治。（資料照）

施姓怪手司機在地下一樓施工時突遭擋土牆倒塌，救援人員搶救後仍不治。（資料照）

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