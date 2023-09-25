苗栗地區選舉查察分區座談會 陳明堂：嚴防選舉暴力

苗栗地檢署召開苗栗地區選舉查察分區座談會，展現明年總統大選查賄決心。（苗栗地檢署提供）

2023/09/25 17:43

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗地方檢察署於今（25日）召開「苗栗地區選舉查察分區座談會」，法務部政務次長陳明堂、最高檢察署檢察總長邢泰釗、台灣高等檢察署檢察長張斗輝、法務部調查局長王俊力等檢、調、警、移民署等單位與會，針對明年總統及立委選舉，研商苗栗地區查賄、反賄策略及相關作為，展現苗栗地區統合戰力以查賄決心；陳明堂要求相關單位應積極防範選舉暴力案件的發生，使暴力影響民眾的情形得以防患於未然。

陳明堂致詞時，讚揚苗栗地檢署日前公開發表的反賄選之歌「愛苗栗不愛賄選」，強調選舉查察應貫徹法務部頒訂之選舉查察工作綱領，以地檢署為核心進行機關間妥適的橫向聯繫，除查賄，反賄選也可以妥適運用各種資源深入村里。法務部為妨害選舉檢舉獎金的主管機關，將當責依法審核、從速發放，也請地檢署在偵辦各類妨害選舉的案件時，切勿輕忽反滲透法、境外勢力介入選舉的威脅性。

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邢泰釗則期勉與會各單位，用心投入選舉查察與反賄宣導工作，此一工作若做得好是全民共享成果，做不好則是全民同擔後果。

邢泰釗並要求查賄團隊針對不實訊息嚴重影響選舉公平，應從速加以查辦；並注意境外勢力介入選舉犯罪類型的查辦，依據過往案例就曾有結合餐會、旅遊的犯罪型態；辦理選舉賭盤案件應「早、快、深」，亦即及早偵辦、快速偵辦、深入偵辦；此外辦理反賄選宣導應「早、透、好」，亦即及早宣導、通透宣導、好好辦理宣導，讓民眾對於向地檢署檢舉後的偵辦作為具有信心。

苗栗地檢署檢察長蔡宗熙則強調，苗栗查賄團隊必將全力以赴，秉持行政中立態度公正執法，防制賄選、暴力及其他不法因素介入影響選舉結果的任何不法作為。

苗栗地區選舉查察分區座談會中，檢察總長刑泰釗（站立者） 期勉與會各單位，用心投入選舉查察與反賄宣導工作。 （苗栗地檢署提供）

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