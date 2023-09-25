毒蟲內鬨當街開槍 警逮槍手換被害人跑路

警方在柑園街逮捕開槍的江姓男子。（記者徐聖倫翻攝）

2023/09/25 17:01

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市樹林區昨（24）日上午發生槍擊案，37歲盧姓男子開車行經樹林街頭，遭39歲江姓男子駕車當街堵人，並對盧男車窗開1槍後揚長而去。警方火速逮捕江男，卻聯繫不上被害人，經警方追查發現，原來2人是因為毒品買賣產生糾紛而開槍，警方正追查盧男下落。

據了解，江、盧2人是舊識，分別都有多起毒品前科，盧男總是向江男購買毒咖啡或安非他命，有時也會幫江男販毒。

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日前盧男又向江男購毒，但盧男拿到貨後卻不給錢，積欠15000元，江男屢屢要債未果，於是昨天上午8時許，江男開車到盧男常走的樹林區中華路等候，一看到盧男的轎車出現，便從車內朝盧男的車窗射擊後逃離現場。

案發當下盧男即刻報警，但他可能在報警後，擔心自己也會有事，所以在警方趕抵前就離去。員警到場沒見到人，只能自行調閱監視器，發現槍擊畫面，再打電話給盧男，卻早已關機，警方先行在昨下午前往柑園街將江男逮捕，並扣回安非他命29.55公克、毒咖啡12包、瓦斯槍1把、瓦斯鋼瓶9個及鋼珠、BB彈等證物。

江男向警方供稱，是因盧男積欠他買毒的錢，他才想當街對盧男開瓦斯槍示威，意在給個警告。警方已鎖定盧男去向，將逮回以釐清確切案情。警詢後，依毒品、恐嚇、毀損等多項罪嫌，將江男移送法辦。

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警方扣回瓦斯槍、鋼珠、安毒、毒咖啡包等證物。（記者徐聖倫翻攝）

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