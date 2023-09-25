鎮民徐玉樹捐救護車「鄉親號」給關西消防分隊 現場哀悼賴俊儒

關西子弟徐玉樹（左2）今天捐贈「鄉親號」救護車給家鄉，新竹縣府消防局長陳中振（右2）代表接受。（竹縣府消防局提供）

2023/09/25 13:50

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣關西消防分隊今天新增1輛價值383萬的「鄉親號」救護車，這輛車子來自出生於該鎮東山里的徐玉樹，今天捐贈現場在場者還集體起立、默哀、追思1分鐘日前不幸在屏東氣爆案中殉職、曾是關西分隊1員的消防員賴俊儒。

這場捐贈儀式由縣府消防局長陳中振代表接受，關西鎮長陳光彩、新竹縣議員徐瑜新、徐玉樹家人等都到場觀禮，救護車名就叫做「鄉親號」，因為徐玉樹低調，不想太過張揚。

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負責這次捐車所有大小事的徐玉樹小姨子許貝鈺說，姊夫徐玉樹的捐車原則只有「分隊有需要就買」和「要用最好的」2點。

新的救護車是福斯T.1 KOMBI 7速自手排柴油引擎平頂商旅車，設有救護車標準救護裝備器材，後車廂還有前向式安全座椅、鋁合金可折疊擔架床、小兒擔架床固定裝置組以及戰術止血帶等實用的器材和裝備。隨車還配有1台造價上百萬的多功能生理監視器，集12導程心電圖機、電擊器、血壓計、血氧計等多功能於一機，是救護現場的最佳利器。

徐玉樹說，他生長在關西，現在有了一點點能力，希望可以為家鄉盡點心力，藉此抛磚引玉。

新竹縣關西消防分隊「鄉親號」救護車捐贈會場，眾人為曾是該分隊一員的屏東殉職消防員賴俊儒默哀和追思。（竹縣府消防局提供）

新竹縣關西子弟徐玉樹所捐贈給關西消防分隊的「鄉親號」救護車，全車包含配備總共價值383萬。（竹縣府消防局提供）

關西子弟徐玉樹（中）今天捐贈「鄉親號」救護車給家鄉，新竹縣府消防局長陳中振（左）代表接受。（竹縣府消防局提供）

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