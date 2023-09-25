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新北中階警官異動 警局長送新任所長「所長公事包」

新北警局長廖訓誠送新任所長「所長公事包」，期許增進專業及領導能力，共同為新北治安打拚。（記者姚岳宏翻攝）

新北警局長廖訓誠送新任所長「所長公事包」，期許增進專業及領導能力，共同為新北治安打拚。（記者姚岳宏翻攝）

2023/09/25 10:53

〔記者姚岳宏／台北報導〕明年初總統、立委大選將至，為強化治安穩定及維持治安工作，新北市警察局今發布17名中階警官人事異動，其中包括基層所長職務調整，為使新任派出所長儘速了解當前警政重點工作，市警局長廖訓誠特地為5位新任所長訂製「所長公事包」，期許增進專業及領導能力，共同為新北治安打拚。

公事包裡放置「新北市政府警察新任派出所所長工作參考手冊」、「警察實用法令」、「警察偵查犯罪手冊」、「112年度交通執法專業訓練研習手冊」等4本與所長最相關的實用法規及手冊。

其中「新任派出所所長工作參考手冊」，是警察局長廖訓誠指示訓練科，邀集相關業務主管，挑選行政、督察、訓練、政風、人事、刑事及婦幼等7大類26項警察重點業務資料編纂而成，是新北警方溫馨創舉，也代表警察局對新任所長的深切期許。

新任淡水分局竹圍派出所所長陳思翰表示，這是第一次局長親自致贈武功秘笈（新任所長工作手冊），顯見對所長的高度期許，讓他覺得任重而道遠，未來將全力以赴以回應市民對於轄內治安及交通的期許。

廖訓誠指出，所長職務是責任也是榮譽，更是警察中堅幹部歷程重要資歷，特以「攜著夢想前行、務實穩健腳步」的期待贈送這只公事包，廖訓誠同時也與新任所長分享轄區治理的「三原則三方向」，即用心轄區治安治理、把同仁當家人、建立自己的形象口碑，要求新任所長務必一步一腳印、體會身為基層主管的使命，學習處事的智慧、執法的果敢及對待百姓的溫柔，共同守護市民安全。

新北警局長廖訓誠送新任所長「所長公事包」，期許增進專業及領導能力，共同為新北治安打拚。（記者姚岳宏翻攝）

新北警局長廖訓誠送新任所長「所長公事包」，期許增進專業及領導能力，共同為新北治安打拚。（記者姚岳宏翻攝）

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