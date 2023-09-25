名錶深陷局妹雙球海 超兇F奶老司機驚「真人娜美」

AP名錶用雙峰一夾更是深陷雙球海中。（圖由「阿宏」提供）

2023/09/25 06:12

〔記者許國楨／台中報導〕台中市私人招待所越來越多，所謂的「飯局妹」更是搶手，有的靠聊天喝酒等手腕獲青睞，有的則是憑出色姣好身材勝出，一名常到招待所的老司機閱人無數，近日更遇到一名長相吸睛，還有超兇F奶的「大局妹」，雙峰一夾，連名錶都深陷雙球海中，讓他忍不住驚呼，遇到「真人娜美」。

老司機「阿宏」說，這幾年相當流行的「飯局妹」，通常出現在高檔餐廳、飯店或招待所等高級私人聚會社交活動，為客人提供包括倒酒陪喝、夾菜聊天、炒熱現場氣氛等桌面公關服務，至於飯局妹除了基本上要長得夠漂亮，若外型不夠亮眼，至少個性要活潑外向敢玩，但還得看臉色聊天，並配合客人談話節奏炒熱現場氣氛。

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而飯局妹怎麼收費，簡單來說，就是依飯局妹的條件姿色分等級算價碼，目前主要分為「小局」、「大局」、「大大局」3種，經紀人事先會傳照片供客人挑選，以免衍生「消費糾紛」，而飯局妹接一場，一次至少4小時起跳，並依「小局」、「大局」、「大大局」3種，價碼從8000元、1萬元到1萬2000元，但這是疫情前的價格，疫後截至目前的行情已漲價，均調漲了2000元。

但隨著私人招待所越來越多，局妹的需求更是日增，由於除上班自由還可出入高檔場所，還有酒店小姐索性轉來當局妹，「阿宏」說，這陣子局妹看過不少，近日更遇到一名長相甜美吸睛，身材姣好還有超凶雪白F奶的大局妹，聊天中對方也大方讓拍照，不吝展示傲人上圍，但前提是不露臉。

期間「阿宏」為了顯示比例，也拔下手上的AP名錶，然後請對方放在胸部，沒想到雙峰一夾錶帶竟陷入深邃事業線中，名錶加上雄偉雙球海的襯托，視覺效果更是震憾，也讓人驚呼連連。

有超兇F奶的大局妹。（圖由「阿宏」提供）

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