為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

名錶深陷局妹雙球海 超兇F奶老司機驚「真人娜美」

AP名錶用雙峰一夾更是深陷雙球海中。（圖由「阿宏」提供）

AP名錶用雙峰一夾更是深陷雙球海中。（圖由「阿宏」提供）

2023/09/25 06:12

〔記者許國楨／台中報導〕台中市私人招待所越來越多，所謂的「飯局妹」更是搶手，有的靠聊天喝酒等手腕獲青睞，有的則是憑出色姣好身材勝出，一名常到招待所的老司機閱人無數，近日更遇到一名長相吸睛，還有超兇F奶的「大局妹」，雙峰一夾，連名錶都深陷雙球海中，讓他忍不住驚呼，遇到「真人娜美」。

老司機「阿宏」說，這幾年相當流行的「飯局妹」，通常出現在高檔餐廳、飯店或招待所等高級私人聚會社交活動，為客人提供包括倒酒陪喝、夾菜聊天、炒熱現場氣氛等桌面公關服務，至於飯局妹除了基本上要長得夠漂亮，若外型不夠亮眼，至少個性要活潑外向敢玩，但還得看臉色聊天，並配合客人談話節奏炒熱現場氣氛。

而飯局妹怎麼收費，簡單來說，就是依飯局妹的條件姿色分等級算價碼，目前主要分為「小局」、「大局」、「大大局」3種，經紀人事先會傳照片供客人挑選，以免衍生「消費糾紛」，而飯局妹接一場，一次至少4小時起跳，並依「小局」、「大局」、「大大局」3種，價碼從8000元、1萬元到1萬2000元，但這是疫情前的價格，疫後截至目前的行情已漲價，均調漲了2000元。

但隨著私人招待所越來越多，局妹的需求更是日增，由於除上班自由還可出入高檔場所，還有酒店小姐索性轉來當局妹，「阿宏」說，這陣子局妹看過不少，近日更遇到一名長相甜美吸睛，身材姣好還有超凶雪白F奶的大局妹，聊天中對方也大方讓拍照，不吝展示傲人上圍，但前提是不露臉。

期間「阿宏」為了顯示比例，也拔下手上的AP名錶，然後請對方放在胸部，沒想到雙峰一夾錶帶竟陷入深邃事業線中，名錶加上雄偉雙球海的襯托，視覺效果更是震憾，也讓人驚呼連連。

有超兇F奶的大局妹。（圖由「阿宏」提供）

有超兇F奶的大局妹。（圖由「阿宏」提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
「嬌滴滴」翻版！ 火辣F奶傳播妹開拉K直播遭警逮
2023/09/11 16:03

「嬌滴滴」翻版！ 火辣F奶傳播妹開拉K直播遭警逮
運動網紅被起底是飯局妹！「花名冊瘋傳」藉上節目抬身價
2023/09/09 12:39

運動網紅被起底是飯局妹！「花名冊瘋傳」藉上節目抬身價

亞洲最大運動賽事 精彩直播看「這台」
劉樂妍自以為紅了？ 誤把機場路人當粉絲
2023/09/02 11:46

劉樂妍自以為紅了？ 誤把機場路人當粉絲
重溫飯局妹？劉樂妍想婚想瘋了 喊話中國男子：帶我吃飯就好
2023/08/25 13:00

重溫飯局妹？劉樂妍想婚想瘋了 喊話中國男子：帶我吃飯就好

廖家儀冒著被先生罵 堅持代言
F奶辣模中門大開化身檔車女神 自嘲是山道紅猴子
2023/08/24 11:33

F奶辣模中門大開化身檔車女神 自嘲是山道紅猴子
可憐啊！劉樂妍持「中國居留證」 仍遭飯店拒絕入住
2023/08/22 11:45

可憐啊！劉樂妍持「中國居留證」 仍遭飯店拒絕入住
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播