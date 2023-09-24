明揚大火2往生者遺體未完整 林萬億夜間視察拜託失聯者快出現

明揚大火已讓消防員辛勞了3天。（記者陳彥廷攝）

2023/09/24 22:23

〔記者陳彥廷／屏東報導〕製作高爾夫球的明揚國際屏東廠氣爆火警釀10死107傷慘劇，屏東縣消防局今天的搜救已進入第3天，晚間行政院政務委員林萬億受行政院長陳建仁委任處置後續事宜，他事後受訪時指出，他已向尚未被尋獲的往生者拜託，希望他們盡速出現，讓辛苦多日的消防人員們能夠盡快休息，接著進入傷者扶助、相關單位究責等下一個階段。

林萬億於今晚到場，視察後約6點20分於明揚國際大門口受訪，指他昨天受行政院長陳建仁交代，必須承擔起後續整套的傷者復原、相關單位究責或補償等程序，另強調將於明天與縣府初步討論有關明揚公司的財務狀況、後續補償、保險狀況及未來法律訴訟等，中央與地方會合作處理，「一定要讓傷亡者得到應有的補償，不能有任何卸責。」

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林萬億現勘後指出，目前還有2名往生者遺體未完整，1名是消防員、1名是廠商員工，要真正符合相關資料並確認身分，不能讓家屬有疑慮或不放心，也讓往生者一路好走，盡量做到周延，盼在今晚能夠順利找到、確認。

林萬億強調，他也在現場向往生者拜託，盼他們能夠盡快出現，讓辛苦搜救3天3夜的消防同仁們能盡快休息，盡快讓事件順利，提早結束這個階段。

林萬億說，下一個工作階段共有3項，第一，傷勢較嚴重的受傷50多名傷者，因為是燒燙傷復原路漫長，後續要怎麼讓他們能夠盡快復原，衛福部將盡全力幫忙以求順利恢復，此外，還有傷者們未來職業復健規畫、維持家庭所需或重建等也會全力幫忙。

至於事件發生後課責、究責及補償等極多的法律程序，林萬億說，每個情況都不一樣，明天會與縣府商量，接下來還有哪些事情要一步一步往前，至於說廠房跟經濟部要怎麼合作處理，勞動部如何處理未來相關產業的工安，要讓它可以能夠保障員工的身家性命安全，強調政府都會整套做檢討改進。

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