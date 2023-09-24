「德國馬牌」大特價有貓膩！ 竟是藥頭盜圖掩護販毒

林姓藥頭盜用德國馬牌圖樣掩護販毒。（警方提供）

2023/09/24 21:38

〔記者許國楨／台中報導〕台中市林姓藥頭盜用德國馬牌圖樣，在通訊軟體上做為暱稱，打著輪胎優惠廣告資訊掩護，販賣K他命或毒咖啡包，警方日前趁林嫌與藥腳相約交易時逮人，起出咖啡包等毒品，檢方21日偵結起訴，可處7年以上有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金。

台中市刑大偵五隊日前網路巡邏時，發現在通訊軟體有暱稱「德國馬牌」者，打著「2條輪胎4500、4條輪胎8800、迷彩1：600、TB （5送1、10送2）」等廣告字眼，還強調小本生意、恕不賒帳等，初步以為是輪胎行促銷活動，但經深入追查，竟是據此掩護販毒情事，立即報請檢察官指揮偵辦，鎖定22歲林男涉嫌販毒重大。

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林嫌不僅盜用德國馬牌圖樣，以假稱賣輪胎掩護販賣K他命或毒咖啡包犯行，還自製早安圖，溫馨提醒顧客「需要更換輪胎或機油 趕緊來電 保證給你們最好最優的輪胎與機油」，連公休日也會提早公告等，就是要提供優質的服務並藉此逃避查緝。

警方連日追緝，7月中旬掌握林嫌與藥腳相約南屯區交易時地趕往埋伏，當場將林嫌逮捕，查扣K他命3包（毛重計7.62公克）、手機2支、販毒所得6萬餘元等，案經檢方複訊聲押獲准，也在近日偵結後，以違反毒品危害防制條例第4條規定起訴，最輕本刑為7年以上有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金。

台中市刑大呼籲民眾拒絕毒品，如發現毒品不法情事，請勇敢檢舉，經提供犯罪線索因而破案者，將從優核發檢舉獎金，警局將會持續刨根溯源，追緝幕後集團，避免毒品危害民眾健康。

警方當街逮捕林嫌。（警方提供）

林嫌還自製早安圖，溫馨提醒顧客。（警方提供）

警方在車內起出毒品。（警方提供）

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