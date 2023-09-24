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假裝潢真穿牆！大盜租屋鑿牆搜刮銀樓600萬金飾 判刑1年2月

男子蔡昇宏今年5月鎖定新北市蘆洲區一家銀樓，租下銀樓隔壁透天厝店面「假裝潢真穿牆」，趁凌晨破牆而入，搜刮店內5百多件、市值6百萬元的金飾、珠寶。（資料照）

男子蔡昇宏今年5月鎖定新北市蘆洲區一家銀樓，租下銀樓隔壁透天厝店面「假裝潢真穿牆」，趁凌晨破牆而入，搜刮店內5百多件、市值6百萬元的金飾、珠寶。（資料照）

2023/09/24 20:51

〔記者王定傳／新北報導〕男子蔡昇宏因缺錢，今年5月竟鎖定新北市蘆洲區一家銀樓，租下銀樓隔壁透天厝店面「假裝潢真穿牆」，趁凌晨破牆而入，搜刮店內5百多件、市值6百萬元的金飾、珠寶，新北地院法官審酌大部分金飾珠寶已發還被害者，且蔡男已與老闆和解，約定賠償45萬元，因此依攜帶兇器毀越牆垣竊盜罪，判刑1年2個月，可上訴。

檢警調查，蔡男因經過蘆洲中山二路，見到路邊銀樓隔壁1、2樓店面正招租，突然想到看過的電影「瞞天過海」，竟在4月底租下該處，企圖「打洞穿牆」偷銀樓。

檢警調查，蔡男在門口貼上公告：「裝潢為準備營業前之作業，於5月4日進行到5月31日，若期間聲響影響您生活作息，請多包涵」，以此取信鄰居並掩飾鑿牆聲響，期間曾驚動銀樓老闆，但他瞎掰說裝修房屋、裝設保險箱，騙過對方。

檢警調查，蔡男請不知情的泥作師父在二樓鑿牆，在共用壁上鑿出一個長寬約1公尺的大洞，趁5月17日凌晨4時40分許，持美工刀將銀樓的輕隔間牆割開，穿牆進入銀樓搜刮財物，偷完後再穿牆回承租的店面，從容駕車離開現場。

檢警調查，蔡男隨後將偷來的白金項鍊及K金鑽石戒指送給其父，而蔡父當時已知道其子犯案，為了掩護行蹤，還騎車載他到火車站躲避，製造斷點，但兩人沒開心多久，19日就落網。

法官斥責蔡男所為對社會治安產生重大危害，但審酌他坦承犯行、大部分金飾珠寶已發還被害者，且蔡男有與老闆和解，約定賠償45萬元，因此判刑1年2個月；至於蔡父則被依收受贓物等罪，判拘役80日，緩刑2年，並支付公庫3萬元。

蔡男以「假裝潢真穿牆」手法，在共用壁上鑿出大洞，闖入銀樓竊盜。（資料照）

蔡男以「假裝潢真穿牆」手法，在共用壁上鑿出大洞，闖入銀樓竊盜。（資料照）

警方逮捕蔡男後查獲大批贓物。（資料照）

警方逮捕蔡男後查獲大批贓物。（資料照）

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