屏東大火多名消防隊員殉難 張善政發動捐款

屏東大火造成多名消防隊員殉職，桃園市長張善政邀請六大宮廟共同捐款。（記者謝武雄攝）

2023/09/23 18:46

〔記者謝武雄／桃園報導〕屏東科技產業園區明揚國際科技公司昨晚發生大火，造成多位消防隊員及民眾死亡；桃園市長張善政今受訪時表示，除請桃園6間主要宮廟捐款外，也公布帳戶供民眾捐款，戶名：桃園市市庫存款戶（桃園市社會救助金專戶）、匯款銀行：台灣銀行桃園分行，帳號：026038-000011、指定捐款「屏東0922火災爆炸事件－消防員」或「屏東0922火災爆炸事件」。

此外民眾也可利用網頁搜尋「做好事公益平台」，進行2萬元以下小額捐款，只要進入該網站註冊會員，選擇「我要捐款」點選捐款專案「屏東0922火災爆炸事件」或「屏東0922火災爆炸事件－消防員」即可線上用多元方式捐款（網路銀行、ATM或超商繳款）。

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張善政表示，主要邀請桃園6個主要宮廟，包含中壢慈惠堂、桃園景福宮、桃園明倫三聖宮、中壢仁海宮、桃園慈護宮、龍潭龍元宮，由於事故造成打火弟兄、勞工朋友罹難，桃園市民要發揮善心，可以捐款到帳戶，這些善款也會盡快轉到中央、屏東權責單位。

仁海宮董事長王介禧代表發言說，因為事發突然，實際金額還要開會討論，預估可超過500萬沒有問題。

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