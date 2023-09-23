4小時取締21輛改裝車 警方結合環署：一起抓「道路猴子」

警方指出，沒有跟監理站、環保局一起稽查的時候，警方的確很難認定是否有改裝，不過覺得有疑慮可以要求民眾回監理站驗車。（民眾提供）

2023/09/23 17:54

〔記者王捷／台南報導〕民眾經常反映中西區晚上常有「道路猴子」、騎著改裝噪音車呼嘯而過，尤其是中華西路2段沿線，警二分局聯合交通警察大隊、環保局、監理站等單位於昨22日在中華西路一代執行專案勤務，強力取締噪音車、改裝車違規及擾民情形，4小時就開了 21件罰單，警二分局指出，再來就再抓！也邀請民眾一起上環保署檢舉網站，抓「道路猴子」。

這次聯合勤務是針對改裝車燈LED、HID、改裝喇叭，還有翹管、無隔熱防護裝置、拆除消音器這些「道路猴子」的標配，由於有環保局、監理站兩個專業單位，警方竭盡所能開單，共對21輛改裝車開罰，其中通報改裝排氣管噪音車輛7件，有2件不合格。

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另外，今年開始，警二分局針對相關改裝車輛攔查蒐證並通報環保局、監理站，要他們召回檢驗達520輛，擅自改裝汽車設備違規依照道路交通管理處罰條例第16、18 條舉發開罰計188件。

警二分局表示，改裝車體、電氣設備，導致車輛安全結構減弱，而危及自己及其他用路人的安全，警分局的確沒辦法對改裝車、製造噪音的排氣管作認定，不過可以讓這些改裝車回去監理站檢驗。

另外，民眾如發現機動車輛行駛道路上有噪音擾寧，可搜尋環保署噪音車檢舉網站，上傳相片、影片檢舉，只要環保署經查證屬實，就會通知車輛到檢。第二分局將持續結合路檢取締，也邀請民眾一起抓「道路猴子」別讓台南交通成為「行人地獄」。

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