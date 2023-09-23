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現場爆炸威力巨大 王必勝：部份傷者傷勢非常嚴重

位於屏東科技產業園區內的明揚國際科技公司，昨發生不明原因爆炸意外，衛福部次長王必勝今晨也趕往高雄、屏東醫院並協調醫療量能，同時也分享部份傷者傷勢非常嚴重，可以想見災害現場破壞威力之大。（圖擷自臉書）

位於屏東科技產業園區內的明揚國際科技公司，昨發生不明原因爆炸意外，衛福部次長王必勝今晨也趕往高雄、屏東醫院並協調醫療量能，同時也分享部份傷者傷勢非常嚴重，可以想見災害現場破壞威力之大。（圖擷自臉書）

2023/09/23 08:14

首次上稿 08:14
更新時間 08:49（更新：死傷人數）

〔即時新聞／綜合報導〕位於屏東科技產業園區內的明揚國際科技公司，昨發生不明原因爆炸意外，在消防人員救災期間又二度氣爆，導致現場人員傷亡慘重，衛福部次長王必勝今晨也趕往高雄、屏東醫院並協調醫療量能，同時也提到部份傷者傷勢非常嚴重，可以想見災害現場破壞威力之大。

明揚國際科技公司屏東廠22日傍晚失火爆炸，且後續傳出仍有其他爆炸發生，屏縣府上午公布最新傷亡數字，送醫98人、4死（3消防人員+1員工）、6失蹤（5員工+1消防人員）

王必勝昨深夜也發文表示，已火速趕往現場，協調醫療量能，務使每個傷者能得到最佳醫療照護。今晨他也持續發文，指截至凌晨3時許，他已陸續前往高醫附設醫院、國軍高雄總醫院、高雄長庚醫院、屏東榮民總醫院、屏東寶建醫院、屏東基督教醫院、及部立屏東醫院，了解各醫院傷者情況，也探視尚在急診的患者。

王必勝透露「有部份傷者傷勢非常嚴重，可以想見災害現場破壞威力之大。」其中在急診有幾位消防弟兄，他也對他們的英勇致上敬意，還有部份傷者為移工，除了仲介公司人員現場幫忙，他也請縣府予以關心協助。

王必勝表示，目前緊急醫療量能足夠，各醫院無論在初步處理、轉診及後續治療都判斷正確且有條不紊。緊急醫療網調度得宜，衛生局也指揮良好。顯見平時大量傷患處置的規劃及演練都相當落實。他向治療中的消防員致上敬意，也祈求傷者脫離險境、早日康復。

位於屏東科技產業園區內的明揚國際科技公司，昨發生不明原因爆炸意外，衛福部次長王必勝今晨也趕往高雄、屏東醫院並協調醫療量能，同時也分享部份傷者傷勢非常嚴重，可以想見災害現場破壞威力之大。（圖擷自臉書）

位於屏東科技產業園區內的明揚國際科技公司，昨發生不明原因爆炸意外，衛福部次長王必勝今晨也趕往高雄、屏東醫院並協調醫療量能，同時也分享部份傷者傷勢非常嚴重，可以想見災害現場破壞威力之大。（圖擷自臉書）

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