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飲料放公司冰箱多次被偷喝 網友歪樓獻計：下次加瀉藥

一名網友抱怨，每次將飲料放公司冰箱，都會莫名被喝掉；示意圖，圖與本文無關。（資料照）

一名網友抱怨，每次將飲料放公司冰箱，都會莫名被喝掉；示意圖，圖與本文無關。（資料照）

2023/09/22 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友發文抱怨，自己每次將飲料放公司冰箱，都會莫名消失，直到前幾天，撞見對方正喝著自己買的飲料，於是上前理論，沒想到，對方竟理直氣壯回應「放在冰箱裡的不是大家都可以喝嗎，為什麼我不能喝」。

據網友在《匿名公社》發文表示，「公司有員工專門的一個冰箱，我每天早上買飲料到公司時，就會放進冰箱裡，我們都不會寫名字，因為大家只會拿自己買的來喝！」

並透露，前陣子有位菜鳥作業員來上班後，他買的飲料都會莫名消失，前幾天原PO以為可能有人拿錯，所以也沒計較，結果最近他撞見，那位女同事手中的飲料就是自己的，於是上前理論，而女同事對此卻不以為然，竟直回「放在冰箱裡的不是大家都可以喝嗎？為什麼我不能喝？」，原PO非常氣憤的回應，「妳要喝可以啊，請妳自己買，而不是拿我花錢買的飲料來喝。」

在聽原PO的說完後，女同事只回了聲「喔」，便轉頭離去，「連一聲對不起也沒說，還一付跩跩的臉，真是有夠氣人的。」

對此，網友們紛紛回應，「看看有沒有過期或變質的放給她喝」、「下次加瀉藥放裡面給她喝」、「有一次我拿一瓶飲料尿尿進去拿去冰結果對方那次之後再也不敢了」、「沒禮貌欸，知道錯喝別人買的飲料不用付錢？」「直接跟她收錢啊～幹嘛客氣」。

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