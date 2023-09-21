申請性別變更登記「男變女」遭駁回 最高行政法院判決逆轉

最高行政法院指出，診斷證明書是否足以認定已符合變更性別登記要件，高雄高等行政法院的判決未予以調查審認，有未盡職權調查義務與判決不備理由的違法，判決廢棄原判決，發回更審。（資料照）

2023/09/21 22:51

〔記者楊國文／台北報導〕高雄市一名男子3年前向高雄市鳳山戶政事務所申請性別變更登記，被以未檢附已摘除處男性性器官手術完成的診斷書為由，不准性別變更登記，男子提起行政訴訟，高雄高等行政法院仍判決駁回。男子不服再提上訴，最高行政法院認為，診斷證明書是否足以認定已符合變更性別登記的要件，有詳查必要，今判決廢棄，發回高雄高等行政法院更審。

男子興訟主張，因具備男性外部性別特徵，戶籍出生登記性別為男性。他說，2019年11月6日持2位精神科醫師開立的診斷證明書，向鳳山戶政事務所申請性別變更登記。

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不過，鳳山戶政事務所認為，他未檢附國內合格醫療機構開具已摘除男性器官手術完成的診斷書，開立告知單通知補正正本，不久，作成不准申請的處分。

男子不服，提起行政訴訟主張，依憲法第7條、15條、22條等規定，當事人對自身性別的認定，及受社會以合乎該性別認同方式對待的權益，不分男女皆應受到保障，不受限於本身生理構造。

他認為，當事人的性別認同，若經過合格精神心理醫師認定，當事人變更性別並不會對於社會秩序、公共利益造成妨礙，因此變更性別應視為受到憲法保障的自由及權利，且戶籍法及其施行細則中僅包括出生、認領、收養等，並未提及性別登記一項，鳳山戶政事務所在欠缺法律依據下，拒絕其變更性別登記，顯然違法。

不過，高雄高等行政法院審理後，仍認為男子未依法提出變更性別的證明文件，遭鳳山戶政事務所不允許叟更性別登記，並未違法，判決敗訴。男子不服，提起上訴。

最高行政法院認為，遍觀戶籍法全部條文，並無關於性別是專指人之生理構造或染色體與荷爾蒙相關性別特徵，即所謂生理性別之規定，也未限制僅有生理性別於出生登記後發生變更，始得申請變更登記。

最高行指出，當事人所提診斷證明書，是否足以認定其已符合變更性別登記的要件，高高行的判決未予以調查審認，有未盡職權調查義務與判決不備理由的違法，判決廢棄原判決，發回高雄高等行政法院更審。

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