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不只土雞、滴雞精 明德外役監種咖啡樹、開辦咖啡技能訓練班

明德外役監咖啡技能訓練班學員透過一日咖啡師活動展現成果。（記者劉婉君攝）

明德外役監咖啡技能訓練班學員透過一日咖啡師活動展現成果。（記者劉婉君攝）

2023/09/22 00:23

〔記者劉婉君／台南報導〕明德外役監的土雞與滴雞機相當獲得民眾喜愛，去年年產值超過700萬元，獄方近2、3年再栽種咖啡樹，並與台南在地的咖啡教學機構「咖啡匙」合作，開辦咖啡技能訓練班，幫助受刑人培養一技之長。

明德外役監10名咖啡技能訓練班的學員，在2位專業咖啡師高維志、方喜樂為期10週的密集訓練下，從咖啡的門外漢到能夠手沖咖啡及咖啡拉花等，獄方昨天舉辦一日咖啡師活動，搭配明德樂團的音樂演奏，讓學員可以展現學習成果，也讓與會者感受到不一樣的明德外役監。

明德外役監典獄長戴明瑋表示，根據國際咖啡組織（ICO）統計，近4成台灣民眾每天會喝一杯以上的咖啡，平均每人每年的咖啡消費量約為122杯，希望透過開辦咖啡技能訓練班，讓有興趣從事咖啡產業的同學能進一步認識咖啡，學到專業的咖啡知識與沖煮技巧。

獄方表示，雖然目前自種約200株咖啡的咖啡豆產量並不好，但結合訓練課程，已添購烘豆機等設備，也有對內供應咖啡，而明德外役監的相關農畜產品銷售收入，有60%做為受刑人勞作金、10%為犯罪被害人補償金、10%飲食補助費，其餘盈餘用於技能訓練、改善機關設施等。

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