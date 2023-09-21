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牽車就地心碎！車停豐原中正停車場慘遭砸窗 警：已鎖定嫌犯

民眾將車子停在豐原中正停車場，車窗遭砸壞。（民眾提供）

民眾將車子停在豐原中正停車場，車窗遭砸壞。（民眾提供）

2023/09/21 17:37

〔記者歐素美／台中報導〕民眾將車子停在台中市豐原區中正停車場，今天（21日）上午取車時發現車窗被打破，在臉書po文「見到這一幕就地心碎」，共有5輛車遇到一樣的狀況。豐原警分局說，鑑識人員採證初判為鈍器敲擊，警方已調閱相關跡證，掌握特定犯嫌積極偵辦中。

民眾在臉書「豐原好康聯盟」po文說，「請問豐原的朋友們～最近是否也有遇到一樣的事情？早上去牽車，見到這一幕就地心碎」，同個停車場總共有5台車遇到一樣的狀況，目前已經有相關人員到場採檢，但周邊沒有監視器，另外豐原警察局最近也有接到停在瑞穗國小周邊的車子也遭殃了。

豐原警分局說，今天上午7點多接獲1位民眾報案指稱，車子停在豐原區中正路停車場內遭毀損，警方依規定受理，到場發現停車場內另有3輛車也遭破壞，也通知車主到場製作筆錄；經鑑識人員採證，初步判斷，車窗破裂為鈍器敲擊所致，但車主皆表示沒有其他財務損失，警方已調閱相關跡證，掌握特定犯嫌積極偵辦中。

警方說，絕不容許轄內有任何暴力事件發生，將依法偵辦杜絕不法；另提醒民眾，離開車輛時應將車門立即上鎖，勿將財物留在車上，避免遭竊嫌盯上，若遇可疑人、事時應立即報警，由警方進一步查察，以防範宵小危害治安。

車停豐原中正停車場，車窗遭破壞。（民眾提供）

車停豐原中正停車場，車窗遭破壞。（民眾提供）

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