檢警破靈骨塔詐欺扣1.3億現鈔 聲押禁見11人獲准

新北地檢署。（資料照）

2023/09/21 15:19

〔記者王定傳／新北報導〕郭姓女子等人組靈骨塔詐欺集團，向曾購買大量靈骨塔位的被害者，佯稱有買家要購買他們之前購入的塔位，但要求需搭配購買骨灰罐等名目，買家才願整組購買，向40餘人被害者詐財，被害金額幾十元萬元至數千萬元不等，新北地檢署指揮中和警分局發動搜索，鉅額現金1億3463萬元、金塊、外幣及不動產15筆等物，聲押禁見郭女等11人獲准。

檢警調查，郭姓女子等人共組靈骨塔詐欺集團，以不詳方式取得曾經購買大量靈骨塔位等殯葬商品的民眾名單後，佯裝仲介殯葬商品買賣的業務人員，撥打電話聯絡被害人，利用被害人急需轉售心態，向被害人佯稱有買家要購買他們之前購的殯葬商品，但買家要求需搭配購買骨灰罐、內膽、鑑定書、產地證明、委任會計師節稅、補運費、繳交保險費等，才願意整組購買。

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檢警調查，集團成員分飾多角假扮買家及業務與被害人碰面，要求被害人給付款項以便包裹出售方式，使民眾陷於錯誤而給付款項；目前被害人約40餘人，被害金額幾十元萬元至數千萬元不等，專案小組持續清查被害人中。

新北地檢署檢察官黃筱文指揮中和警分局，於9月13日、19日搜索郭女等人位於三重、蘆洲、五股等處所，查扣鉅額現金1億3463萬元、金塊、外幣及不動產15筆等物，並拘提郭女等人到案。

檢察官訊後以郭女等11人共同涉犯加重詐欺取財、組織犯罪防制條例及洗錢防制法等罪嫌重大，且串證之虞，向新北地院聲請羈押禁見獲准。

新北檢呼籲，詐騙手法不斷變異，民眾對於各種投資話術，都須謹慎小心查證，以免受騙被害，靈骨塔詐欺的單一被害人被詐金額動輒數十萬元甚至數千萬元，造成人民財產巨大損失，影響個人、家庭、社會甚鉅，檢方將速查嚴辦各類詐騙案件，並積極追查犯罪所得，以保障人民財產安全，維護金融秩序及社會安定。

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