新北蜂螫2死凶手是黃腳虎頭蜂 瑞芳區公所封閉6處登山口

新北市動保處認定黃腳虎頭蜂是螫死登山客的凶手。（資料照）

2023/09/21 14:05

〔記者盧賢秀／基隆報導〕新北市瑞芳區昨天發生登山客遭群蜂螫傷，造成2人死亡悲劇，新北市動物保護防疫處長楊淑方今天到基隆殯儀館慰問死者家屬。她表示，經捕蜂達人比對登山客傷口，初判是被黃腳虎頭蜂螫傷，秋天虎頭鋒比較凶猛，呼籲登山客儘量不要到人煙罕至、雜草叢林，驚擾到蜂群就很危險，瑞芳區公所今天緊急封閉6處山徑登山口。

楊淑方表示，新北市動保處人員和捕蜂達人昨天事發後上山，在附近山區找了約5個小時，沒有發現可疑的蜂巢，秋季是虎頭蜂繁殖季節，比較凶猛，請民眾儘量不要到人煙罕至或雜草叢林，一旦驚擾到牠們很危險，千萬不要輕忽。

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捕蜂達人王進明表示，根據傷者的傷口、出血顏色等研判，應該是被黃腳虎頭蜂所螫，不管是哪一種虎頭蜂毒性都很強，針又長還會連續攻擊人，一般衣服也擋不住，干擾到牠們十分危險，昨天死者全身都被叮咬，路程又太遠，急救來不及。

楊淑方也建議民眾登山時要做好防護，要戴帽子、穿淺色衣服，最好穿長袖長褲，並攜帶防蟲防蚊液等，儘量不要進入沒有專業維管的場域，如果有看到1、2隻盤遊警戒蜜蜂就儘速撤離，不要再前進。萬一不小心被蜜蜂螫傷，要趕快離開並打119求援，脫離蜂跡找比較安全的地方，躺平等待救援。

新北市瑞芳區公所暫時封閉6處山徑登山口。（瑞芳區公所提供）

新北市動物保護防疫處長楊淑方到基隆市殯儀館慰問死者家屬。（記者盧賢秀攝）

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