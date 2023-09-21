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偷神明桌還變賣牌位 5嫌偷遍中南部落網

以楊姓男子為首的竊盜集團，鎖定中南部無人居住古厝，專偷神明桌，還變賣牌位，依加重竊盜及贓物罪嫌送辦。（警方提供）

以楊姓男子為首的竊盜集團，鎖定中南部無人居住古厝，專偷神明桌，還變賣牌位，依加重竊盜及贓物罪嫌送辦。（警方提供）

2023/09/21 09:17

〔記者王涵平／台南報導〕南市警方月前獲報有竊盜集團在中南部專偷無人居住的古厝，成員熟悉辨識百年檜木製神明桌，許多神桌雕工均非常精細，且價值不斐，在古物市場價值達數十萬至數百萬元不等，警方查獲楊姓男子為首的竊盜集團，他們專找中南部無人居住古厝，竊取神明桌還變賣牌位，依加重竊盜及贓物罪嫌送辦。

經組成專案小組追查楊姓、邱姓嫌犯，發現集團成員駕車勘查中（南）部地區鄉間尋覓無人居住古厝，利用深夜破壞古厝門窗，專門竊取約50年以上檜木製神桌、太師（桌）椅、神龕、六角桌等古物，駕駛假車牌貨車載運，再轉賣給專門收贓商，甚至在專販檜木製神桌的直播平台販賣。

南市刑大與白河分局、麻豆分局等單位調閱監視器及跟監、蒐證多日，報請檢察官陳琨智指揮偵辦，本月13日兵分多路前往台中、雲林等地，將楊姓主嫌等5人查緝到案，現場起獲失竊價值近600萬元神明供桌上（下）桌12個及太師（椅）桌1組、神龕1個、雕花木板（大）6個、雕花木板（小）3個、六腳桌1組等神（桌）椅。

警方指出，邱嫌等人交保及限制住居，全案擴大偵辦，呼籲民眾住家神明桌、太師（椅）桌、神龕等古物遭竊，可向南市刑事警察大隊偵一隊（06-6322661）聯絡指認。

以楊姓男子為首的竊盜集團，鎖定中南部無人居住古厝，專偷神明桌，還變賣牌位。（警方提供）

以楊姓男子為首的竊盜集團，鎖定中南部無人居住古厝，專偷神明桌，還變賣牌位。（警方提供）

以楊姓男子為首的竊盜集團，鎖定中南部無人居住古厝，有神明桌、太師椅總價高達600萬元。（警方提供）

以楊姓男子為首的竊盜集團，鎖定中南部無人居住古厝，有神明桌、太師椅總價高達600萬元。（警方提供）

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