詐騙茶！美女推銷賣增值茶磚 7旬翁急匯83萬幸被擋

美女推銷賣茶磚7旬翁急匯83萬被擋，真相讓他心碎竟是「詐騙茶」，警方研判對方疑似盜美女圖。（民眾提供）

2023/09/21 08:41

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄72歲張姓男子於9月上旬透過網路結識一名美女，兩人相談甚歡成了忘年之交，女網友提議購買茶磚可增值，老翁不疑有他，一口氣購買20塊，每塊1300元美金，折合台幣約83萬元，臨櫃匯款時因用途反覆，行員發現異狀報警處理，發現是「詐騙茶」，假美女、假賣茶、真詐騙，所幸退休老本沒被詐走。

鼓山分局今指出，龍華所警員謝艾純、白曉帆於前日許接獲轄內銀行通報，有老翁疑似遭詐騙，立即趕往了解、阻詐，發現張姓男子（72歲）向銀行行員謊稱要匯款支付材料貨款，但行員查證發現這個帳戶近期有大量異常交易。

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經了解，原來老翁在交友軟體上認識美女網友「Luice」，2週來雙方聊得投機，女網友趁機表示近期投資茶磚獲利可期，並介紹閨密「蘭蘭」的普洱茶磚品質一級棒，希望可以幫忙捧場，老翁聽完立刻答應匯款83萬「交關」。

經老翁同意後查看三方聯繫通話，發現網友「蘭蘭」竟要老翁匯款時向行員表明是「材料貨款」，而不是投資購買茶磚，員警耐心說明這行為明顯不符合常理，加上老翁想要匯入的帳戶，這幾天異常的大量金流進出，極可能就是人頭帳戶。

老翁終於聽進去勸導，靜下心思考，認清事實不再匯款，也忍痛刪除假美女網友，警方呼籲，詐騙手法日新月異，民眾務必提高警覺，如有接獲疑似詐騙訊息，可撥打110專線或警政署165反詐騙諮詢專線進行查證，以防被騙。

美女推銷賣茶磚7旬翁急匯83萬被擋，真相讓他心碎竟是「詐騙茶」。（民眾提供）

美女推銷賣茶磚7旬翁急匯83萬被擋，真相讓他心碎竟是「詐騙茶」，雙方的對話。（民眾提供）

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