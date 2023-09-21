高虹安陷入名車、豪宅、好友干政風暴 政風調查進度曝光

新竹市長高虹安。（資料照）

2023/09/21 00:02

〔記者吳政峰／台北報導〕新竹市長高虹安近期深陷名宅、豪車、好朋友干政風暴，除了新竹地檢署接獲檢舉立案偵辦，廉政署9日也指示新竹市政府政風處徹查。據悉，政風處已報請檢察官同意續行行政調查，近期也將每個進度所製作成的意見表，回報廉政署存查。

竹檢已立案刑事調查本案，依照「政風機構執行行政調查作業要點」第17條規定「政風機構知悉同一案件已由檢察機關偵查中者，不得再進行行政調查；已開始進行者，應即停止之」規定，政風人員原應停止行政調查。

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但政風人員依同規定後段「但為釐清相關人員行政責任，得於不影響案件偵查及不違反偵查不公開原則下，經檢察官同意後，依本要點進行調查，以迅速查明行政違失責任」，已報請竹檢同意續行行政調查，不過，檢察官要求政風在約談或蒐證之前，均應回報，並在點頭同意後才能施行，以免打草驚蛇，亂了刑事偵查步驟。

政風人員已訪談高虹安，日前再約談爆料高虹安「好朋友」干政的新竹市前文化局長錢康明，目前尚未調查終結，暫無法判定高虹安是否有行政違失，但每個調查階段都會製作意見表，這些意見表都已回傳至廉政署存查，廉政署人員閱後若認為有地方尚未釐清，可要求政風處續查。

政風人員綜合全部事證後，未來將製成報告，並據此認定違失行為成立與否，一份送竹檢輔助偵查，一份送廉政署，廉政署若認為報告待補強，也可發回重查。

我國政風體制採「雙首長制」，即政風人員表面上雖基於「政風一條鞭」，應聽命於廉政署，但政風機構卻因編制在各機關內，使得機關首長也是政風人員的長官，有權要求政風啟動調查，甚至閱覽政風報告。

依「政風機構執行行政調查作業要點」規定，除了廉政署、上級政風機構以外，機關首長也可指示政風人員行政調查；政風機構執行行政調查，則須簽請機關首長同意，且不論最後結果有無違失，均應簽報機關首長。

從法條看來，政風處的調查報告，原則上確應讓高虹安知悉，但因本案屬於涉己調查，依同要點規定，「涉及機關（構）首長、與機關（構）首長有密切關係或有洩漏案情之虞者，得不簽報該管機關（構）首長，逕循政風體系層報。」

換言之，政風人員調查本案，「得」不簽報高虹安，逕循政風體系層報廉政署，至於本案政風人員是否有拿出此天條，不讓高虹安獲悉調查內容，目前不得而知。

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